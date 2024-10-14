Ana Sayfa » Oyun Hogwarts Legacy Definitive Edition Yolda, 2025’te Yayınlanabilir! Oyun Hogwarts Legacy Definitive Edition Yolda, 2025’te Yayınlanabilir! Emine Emre 3 Görüntüleme

Hogwarts Legacy’den yeni haberler var. Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Tom Henderson Harry Poter hayranlarına müjde verdi. Henderson’ın yaptığı açıklamaya göre Hogwarts Legacy Definitive Edition yolda. Harry Potter markasını yeniden gündeme getirecek olan sürüm 2025 yılında piyasaya sürülebilir. İşte ayrıntılar…

Hogwarts Legacy Definitive Edition Yolda, 2025’te Yayınlanabilir!

Tom Henderson bir rapor yayınladı ve Warner Bros. Games’in garanti gördüğü bir proje üzerinde çalıştığını deklare etti. Son dönemde Warner Bros. Games cephesinde işler çok da istenildiği gibi ilerlemiyor ve bu duruma bir çare, bir yara bandı olacağı düşünülen Hogwarts Legacy’in Definitive Edition DLC’si üzerinde çalışmalar yapılıyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Tom Henderson‘ın açıklamalarına göre Hogwarts Legacy yeni ek paketi 15 saat civarında bir içerik ile gelecek. Bu kapsamda DLC’de yeni hikaye görevleri, kıyafetler, aktiviteler ve yan görevler yer alacak. Hogwarts Legacy yeni ek paketi daha keyifli ve gelişmiş bir oyun deneyimi sunacak.

Peki Hogwarts Legacy Definitive Edition fiyatı ne kadar olacak? Bu kapsamda Henderson’ın açıklamalarına göre hali hazırda Hogwarts Legacy oyununa sahip olanlar Definition Edition DLC’sine yaklaşık 20 – 30 dolar arasında bir fiyatla sahip olabilecek.

Definitive Edition Ne Zaman Yayınlanacak?

Hogwarts Legacy Definitive Edition çıkış tarihi kesin olarak açıklanmadı. Ancak Tom Henderson’ın aktardığı üzere oyun 2025 yılında piyasaya sürülebilir. Söz konusu bilgilerin Warner Bros. Games tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadığını da hatırlatalım.

Warner Bros. Games’in son dönemde çok da iyi bir dönem geçirmediğini yukarıda söylemiştik. Bu bağlamda Suicide Squad: Kill the Justice League yapımının şirkete 200 milyon dolar civarında bir zarar yazdığını belirtelim. Bu başarısız işin ardından Warner Bros’un garanti bir projeye yönelmesi oldukça mantıklı görünüyor. Hogwarts Legacy piyasaya sürüldüğü dönem muhteşem bir popülarite yakalamıştı ve şimdiye dek 24 milyon civarında kopya sattı. Bu oyun Warner Bros’un en başarılı yapımlarından biri olmuştu.

Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy’i ile alakalı projeler yalnızca bahse konu DLC ile de kalmıyor. Bu sevilen yapımın devam oyununun da gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda Warner Bros Discovery CFO’su Gunnar Wiedenfels’den kısa bir süre önce açıklama gelmişti. Buna göre, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Hogwarts Legacy devam oyunu gelecek. Yani Hogwarts Legacy 2, 2026 ya da 2027’de çıkış yapabilir.