Hogwarts Legacy Nintendo Switch Performansı Nasıl?

Hogwarts Legacy Nintendo Switch için 14 Kasım itibariyle çıkış yaptı. Geçtiğimiz Şubat ayında PC, PS5 ve Xbox Series için çıkış yapan oyunun PS4 ve Xbox One için çıkışı ise 5 Mayıs’ı bulmuştu. Nintendo Switch için çıkış tarihi birkaç kez ertelenen oyunun nihayet Switch’e gelmesi sonrasında performansı ve grafikleri gündeme geldi. Kimi oyunun Switch performansını beğenmezken, büyük çoğunluk oyunun Switch’e port edilmesini bile “büyük başarı” olarak nitelendirdi.

Hogwarts Legacy Nintendo Switch de Güzel Mi?

Oyun donanımı ve yazılımının teknik analizinde uzman şirketlerden biri konumunda bulunan Digital Foundry, Hogwarts Legacy’nin Switch versiyonunu inceledi. Digital Foundry’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan inceleme duyurusu ve 45 saniyelik videosu kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

“Hogwarts Legacy Switch’e geliyor ve bunun gerçekleşmesi için gereken kesintiler çok büyük” ifadesiyle duyurulan incelemeyi resmi Twitter (X) hesabından duyuran şirketin paylaşımına ve ilgili kısa videoya göz atalım:

Hogwarts Legacy comes to Switch – and the cutbacks required to make it happen are massive. @oliemack has the Digital Foundry Tech Review: https://t.co/kCiz9zy121 pic.twitter.com/jvbT0eHJ2W — Digital Foundry (@digitalfoundry) November 18, 2023

Takribi 13,5 dakikalık bir inceleme videosu hazırlayan şirket, bu videoyu da Youtube başta olmak üzere diğer platformlarda yayımladı. Yukarıdaki paylaşımda yer alan Youtube linki üzerinden söz konusu videoya ulaşarak inceleme videosunun tamamını da izleyebilirsiniz.

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Oyuncular Ne Dedi?

Hogwarts Legacy’nin Nintendo Switch için çıkması kısa sürede gamerların gündemine oturdu. Pek çok oyun tutkunu, oyunun mekanikleri ve diğer birkaç gerekçeyle Hogwarts Legacy’nin Nintendo Switch’e port edilemeyeceğini ve edilse bile “güzel olmayacağını” iddia ediyordu. Ancak ortaya çıkan iş oyuncuların kahir ekseriyetini hem şaşırttı hem de mutlu etti. Oyuncuların şahsi sosyal medya hesaplarından Hogwarts Legacy’nin Nintendo Switch versiyonu için yaptıkları yorumların ve değerlendirmelerin bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Düşündüğümden çok daha iyi olmuş. Belli ki büyük emek sarf etmişler, tebrik ediyorum tek kelimeyle.”

“Nintendo Switch vs Xbox One S karşılaştırması yapmak çok doğru değil. Oyunun Xbox One S’teki halini Nintendo Switch’e atsak cihaz çöker. Nintendo bu oyun için maksimum seviyede işini yapmış.”

“Switch de çalışması bile mucize, bunu başarmak da büyük iş. Ha ne Nintendo Switch, ne de Xbox One S PC’nin yerini tutamaz orası da ayrı.”

“Switch için Nintendo’nun vaadi hiçbir zaman “kalite” olmadı zaten. Her yerde oynayabilme vaadi vardı. Onu da gerçekleştiriyor zaten. Nintendo Switch 2 geldiğinde oynatamadığı oyun olmayacak herhalde.”

“Elmalarla armutları karşılaştırmış Digital Foundry. Nintendo Switch en nihayetinde bir el konsolu. Karşılaştırma yapacak XBOX ile PS arasında yapsın.”

“AAA oyunlar grafik oyunudur bana göre onları güzel yapan grafik ve sinematik tadıdır. Olmayacak şekilde el oyun konsollarında çalıştırmak için çabalamaya gerek yok.”