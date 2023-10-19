Hogwarts Legacy Nintendo Switch Versiyonundan İlk Görüntüler Geldi

2023 yılı başında çıkış yapan Hogwarts Legacy, geniş bir oyuncu kitlesi tarafından çok beğenilmişti. PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One ve Microsoft Windows (PC) için piyasaya sürülen; Steam üzerinden 160 bini aşan değerlendirme alan ve bunlarda “çok olumlu” geri dönüş ile önemli bir başarı yakalayan oyunun Nintendo Switch için de uyarlanmasına uzun süredir üzerinde çalışılıyordu. Daha önce birkaç kez erteleme açıklaması yapılan Hogwarts Legacy Nintendo Switch versiyonundan ilk görüntüler yayımlandı.

Hogwarts Legacy Nintendo Switch Versiyonu Kasım’da Geliyor

Hogwarts Legacy geliştiricisi Avalanche Software şirketinin oyunu Nintendo Swtich için geliştirmesi çalışmalarında sona gelinmek üzere. Daha önce 2023 yılı ortasında Switch’e geleceği açıklanan oyun, daha sonra ertelenmişti. Önce 2023’ün 3üncü çeyreğine ve akabinde de son çeyreğine ertelenen Hogwarts Legacy Nintendo Switch kullanıcıları ile Kasım ayında buluşacak.

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Warner Bros. Games tarafından yayımlanan ve hali hazırda Steam üzerinden 1099 TL’ye satılan Harry Potter serisi yapımı açık dünya / macera / bulmaca oyunu; 2022 yılı sonunda The Game En Çok Beklenen Oyun Ödülü adayları arasında da kendisine yer bulmuştu.

Geçtiğimiz Yılın En Çok Beklenen Oyunlarından Olan Oyunu Switch Kullanıcıları da Dört Gözle Bekliyor!

2022 yılı sonunda düzenlenen The Game ödüllerinde “en çok beklenen oyun” kategorisinde adaylar arasında yer alan ve birinciliği elde edemese dahi favoriler arasında gösterilen Hogwarts Legacy bu yıl da Nintendo Switch kullanıcılarının bekleme listesinde yer alıyor. Oyun hali hazırda ön siparişe açık durumda. Hogwarts Legacy Nintendo Switch fiyatı ön siparişte 1699 TL olarak tayin edilmiş.

Harry Potter Serisi ve Oyunun Hayranları Ne Diyor?

Hogwarts Legacy’nin hayranları nihayet oyunun Switch’e gelecek olmasından memnun görünüyor. Bununla birlikte, oyunun Switch de zevkli şekilde oynanıp oynanamayacağı noktasında da şüpheleri bulunuyor. Gamerların bu konuda sosyal mecralarda yaptıkları paylaşımlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Büyük beklentiye girmemek lazım bana göre bu oyun Switch de oynanamaz, muhtemelen zorlama bir şey yapmışlardır.”

“4k 60fps gibi bir takıntım yok 1080P 60 FPS çalıştıracak bir Switch çıksın PC ve konsolu bırakıp geçeceğim şu şeye. Zelda’yı bile kasa kasa oynadık, bunu nasıl oynayacağız?”

“Fc24 gibi deli grafik detayı olmayan oyun bile 720p 30 FPS veriyor. Xcom2 kasa kasa çalışıyor ki oyun turn based. Bu herhalde 480p 10 FPS ile çalışır.”

“İlk gelen görüntüler de beklentiyi yüksek tutmamamız gerektiğini söylüyor bana kalırsa. Switch yükseltilmeden bu tip büyük oyunlarda randıman vermez.”