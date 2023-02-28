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Hogwarts Legacy’den Büyük Başarı!

Warnes Bros. tarafından yayınlanan rapora göre oyun 10 Şubat gününden bu güne kadar tüm platformlarda 12 milyondan fazla kopya sattı.

Mustafa

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Hogwarts Legacy’den Büyük Başarı!

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Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Harry Potter hem kitapları ile hem de filmleri ile kitlesinin gönlünde taht kurmuştur. Şimdi ise Hogwarts Legacy isimli oyun ile oyun dünyasına giriş yaptılar. Bugünkü yazımızda sizlere Hogwarts Legacy çıktığı andan itibaren kaç milyon satış yaptı bir göz atalım.

Oyunun konusuna gelecek olursak; Hogwarts Legacy, Avalanche Software tarafından geliştirilen ve TPS kamera açısı ile oyunculara oldukça keyifli bir oyun sunan bunun yanında açık dünya aksiyon RPG türünde ile bizlerle buluşacak. Bu oyunda 1800’lü yıllarda Hogwarts’ta geçen yeni bir hikayeyi ile karakterimizin maceralarına şahit olacağız. İzlediğiniz Harry Potter filmindeki çoğu karakter olmayacak.

Warnes Bros. tarafından yayınlanan rapora göre oyun 10 Şubat gününden bu güne kadar tüm platformlarda 12 milyondan fazla kopya sattı. Oyun toplamda ise 267 milyon saat oynandı. Yapılan bu satışlardan toplam 850 milyon dolar gelir elde edildi.

Özellikle oyuncuların oyunda ki grafik kalitesini beğendiğini ve oyun içi senaryonun da oldukça akıcı geçtiği oyunun yorumlarında belli oldu.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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