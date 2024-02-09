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2019 yılında Blackbird Interactive tarafından geliştirilmeye başlanan Homeworld 3, Mart ayında oyuncu ile buluşacaktı. Yayıncısı Gearbox Software olan oyun, son yayınlanan demodan sonra, gerekli olan düzenlemelerin yapılması için ertelendi. Homeworld severler oyuna kavuşmak için bir müddet daha beklemek zorunda kalacaklar.

Homeworld 3 Çıkış Tarihi Mayıs Ayına Ertelendi

Homeworld 3, Blackbird Interactive’ün geliştirdiği ve Gearbox Software’in yayınlayacağı uzay tabanlı gerçek zamanlı bir strateji oyunu olarak oyun dünyasında önemli bir yere sahip. Çok fazla seveni bulunan oyun serisinin yeni oyunu da oyunculara tarafından heyecanla beklenmekte. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Steam Next Fest’te Homeworld 3, demosuyla etkinliğe katıldı. Oyunun demosuna, oyunculardan gelen eleştiriler neticesinde ise bir takım düzenlemelerin ve rötuşların yapılmasına karar verildi.

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Homeworld 3 geliştirici ve yayıncı şirketler ortak bir kararla oyunun yayınlanma tarihini ertelemeyi ve bu sürede oyunda gerekli düzenlemeleri yapmayı planladılar. Neticesinde ise 8 Mart tarihinde yayınlanacak olan oyunun 13 Mayıs tarihinde yayınlanmasına karar verildi. Uzayda geçecek olan Homeworld 3, gerçek zamanlı bir 3D oyunu olarak karşımıza çıkacak. Oyunda detaylı bir senaryo modunun bulunmasının yanı sıra gelişmiş bir 3D balistik sistemi de yer alacak. Daha önce yapılan açıklamalarda yer aldığı üzere de RTS oynanışı ile roguelike yapısının bir arada sunulacağı da belirtilmişti.

Homeworld 3 sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurulan erteleme haberi oyuncuları üzdü. Homeworld 3 daha öncede bir takım işten çıkarmalar ve aksaklıklar nedeniyle ertelenmişti. Homeworld 3 geliştirici ve yayıncısının yaptığı ortak açıklamada, demo sırasında oyuncunu geri bildirimlerinden oldukça memnun kaldıkları belirtiliyor. Demoyu deneyerek oyunun eksik yönlerinin belirtilmesinden ve oyuncuların görüşlerini daha oyun çıkmadan almaktan mutluluk duyduklarını belirten ekip, oyunu “daha iyi bir şekilde” sunmak için çıkış tarihini ertelediklerini deklare etti.

Oyuncudan gelen geri bildirimlerin özenle analiz edildiğini ve bu kapsamda gerekenin yapılacağını aktaran Homeworld 3 ekibi, oyuncunun hak ettiği kaliteyi onlara sunmaya çalıştıklarını da belirtti.

Bahse konu sosyal medya paylaşımı ise aşağıdaki gibidir:

We have an important message regarding the launch date for Homeworld 3. pic.twitter.com/6bHrNAntsF — Homeworld (@HomeworldGame) February 7, 2024

Homeworld 3 Sistem Gereksinimleri

Homeworld 3 oyununu bekleyenler için sistem gereksinimlerini de belirtelim. Aşağıda hem minimum hem de önerilen Homeworld 3 sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Bununla birlikte oyunun; HDR, DLSS 3 (Süper Çözünürlük + Frame Generation) ve AMD FidelityFX Süper Çözünürlük 2 desteklerine sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

Homeworld 3 sistem gereksinimleri: