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Homeworld 3 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Uzun zamandır beklenen uzay temalı strateji bilim kurgu oyunu Homeworld 3 sistem gereksinimleri belli oldu.

Emine Emre

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Homeworld 3 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu
Homeworld 3 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

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Blackbird Interactive tarafından geliştirilen ve Gearbox Publishing tarafından yayınlanacak olan Homeworld 3 için detaylar belli olmaya başladı. Binlerce oyuncu tarafından beğenilerek oynanan Homeworld serisinin son yapımı 2024 yılı Şubat ayında gamerlar ile buluşacak. Homeworld 3 sistem gereksinimleri de dün itibariyle kamuoyuna duyuruldu. Gereksinimlerin beklenenden yüksek olması, PC oyuncularını zorlayabilir.

Homeworld 3 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Homeworld 3 ne zaman çıkacak sorusunun geçtiğimiz ay netleşmesinin ardından, sistem gereksinimleri nasıl olacak sorusu da cevabını buldu. İşte Homeworld 2023 minimum sistem gereksinimleri:

  • CPU: Intel i5-8600K / AMD Ryzen 5 3500X
  • RAM: 12 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 1060, Radeon RX 480, Intel Arc A380
  • GPU: 6 GB VRAM, GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580
  • DX: Version 12
  • OS: Windows 10 (64-bit)
  • STO: 40 GB kullanılabilir alan

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Homeworld 3 için önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

  • CPU: Intel i7
  • RAM: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia RTX 2070 Super / AMD RX 5700 / Intel ARC A580
  • GPU: 8 GB VRAM, 2070 Super
  • DX: Version 12
  • OS: Windows 10 (64-bit)
  • STO: 40 GB kullanılabilir alan

Serinin Hayranları Heyecanla Oyunu Bekliyor!

İlk 2 oyunu ile bir hayli beğeni kazanan Homeworld serisinin yeni oyununun çıkmasına 3 aydan az bir zaman kaldı. Şubat 2024 itibariyle oyuncularla buluşacak yapım için ön görülen minimum sistem gereksinimlerinin oyunda yeterli performansı vermeyeceği tahmin ediliyor.

Gerçek zamanlı strateji oyunu Homeworld 3 için önerilen sistem gereksinimlerinden daha az yeterlilikteki donanımların oyun zevkini etkileyeceğinden endişe ediliyor. Zira, geniş ölçekli oyunun önceki yapımları için de “önerilen sistem gereksinimleri” altındaki donanımların yeterli performansı göstermediği kaydedilmişti.

Homeworld Oyuncu Yorumları Nasıl?

İlk 2 oyunu Relic Entertainment tarafından geliştirilen Homeworld serisinin bugüne değin yüz binlerce oyuncu tarafından oynandığını belirtebiliriz. Genel olarak son derece beğenilen serinin 3üncü oyunu ise Blackbird Interactive tarafından geliştirildi. 2024 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan yapımın, beklentileri karşılaması durumunda uzay temalı gerçek zamanlı strateji oyunları arasında önemli bir yer edinebileceği ifade ediliyor.

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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