Honda Civic Type R Tanıtıldı!

Japon otomobil devi Honda gelişmiş teknolojisi sayesinde ürettiği otomobiller ile piyasayı şömine etmiş durumda. Özellikle ürettiği Civic Type R modeli ikonik modellerde yerini almıştı. Son yaptığı açıklamaya göre uzun süren çalışmalar sonucu yeni nesil Honda Type R piyasaya sürülecek.

Yapılan tanıtım ile otomobil severler Type R ile tanışmış oldu. Fakat şirket otomobilin teknik detaylarını paylaşmış değil. Genelde Honda markalı araçlar motorları ile övünür gelecek bu otomobilin ise motorundan söz ettireceği kesin.

11. nesil Honda Civic temelleri üzerinde tasarlanan yeni Type R, önceki modelde ki gibi 2.0 litrelik sıralı 4 silindirli motora sahip olacağı düşünülüyor. Fakat şirket yaptığı açıklama ile Honda sadece ” daha güçlü ve duyarlı” açıklamasında bulundu.

Önceki modelinde 320 beygirlik bir motor gücüne sahip olan otomobil bu açıklama ile yeni serisinin bunun üstüne çıkacağı muhtemel. Birçok otomobil şirketleri manuel vitesten otomatik vitese geçiş yaparken Honda manuel vites devrini sürdüreceğini açıkladı.

Type R modeli yakın bir zamanda Nürburgring’de çıkması bekleniyor. Yeni çıkacak olan serinin tasarımına gelecek olursak daha büyük bir kanat 3’lu egzos çıkışı olduğunu görüyoruz bu da klasik modelden uzaklaştığı anlamına geliyor renk detayları ise; Rallye Kırmızı, Racing İnci Mavisi, Crystal İnci Siyahı, Sonic İnci Grisi ve Championship Beyaz renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek.

İç tasarımı ise spor yarış arabası havası veriyor deri koltuklardan içerideki teknolojik aletler oldukça dikkat çekmekte.

Type R serisi bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.