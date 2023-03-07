Honda Elektrikli İş Aracı Tanıtıyor!

Honda, binek elektrikli otomobiller konusunda yavaş olabilir, ancak ticari araç bölümü, yeni bir elektrikli elektrikli iş aracı tanıttı. Biz elektrikli Civic Type-R‘ı sabırla beklerken, müteahhitlerin işlerini kolaylaştıran bir elektrikli Honda var.

AWV nedir? Özünde, tüm ağır yükleri, inşaat malzemelerini ve şantiye çevresinde gerekli olan her şeyi taşıyan açık kasa bir kamyondur. Tamamen elektrikli ve tamamen otonomdur – tek ihtiyacı olan hedefine işaret edilmesi ve yola koyulmasıdır.

Honda AWV’nin üçüncü nesli, kullanımı kolay bir tablet tabanlı kontrol sistemi ile birlikte gelir, yük kapasitesi 2.000 lb’ye (907 kg) çıkarılmıştır ve yatağında iki palet için yer vardır. Yatağın kendisi daha kolay erişim için alçaltılmıştır.

AWV, saatte 10 mil hızla hareket edebilir ve tam şarjla 10 saate kadar çalışabilir. Tamamen yüklendiğinde, bu elektrikli yardımcı 45 km’ye kadar yol alabilir, bu kulağa çok gibi gelmiyor ama bir şantiye için fazlasıyla yeterli.

Honda, aracı kendi unsurunda test etmekle ilgilenen inşaat şirketleri arıyor. AWV, bu ayın sonlarında Las Vegas Conexpo 2023‘te sergilenecek.