Honda, Google Android Automotive Desteği Taşıyacak!

Honda’nın otomobillerinde ilk kez Google’ın Android Automotive yazılımı yer alacak. Görünüşe göre Google, otomobiller için yeni işletim sistemi için başka bir büyük otomobil üreticisini bünyesine katmayı başardı.

Honda, Google sesli asistanını da içeren Google’ın yerleşik Android Otomotiv İşletim Sistemi ile gelen otomobilleri piyasaya sürmeye başlayacak.

Dikkate değer diğer özellikler arasında, diğer bilgi-eğlence tabanlı sistemler ve diğer Otomotiv onaylı Android uygulamaları arasında Google Haritalar yer alıyor.

Japon otomobil üreticisinin Android Automotive özellikli ilk araçları gelecek yıl piyasaya çıkacak. Ancak şirket, bu sistemin ilk olarak hangi modellerde yer alacağını henüz açıklamadı.

Bir Honda sözcüsü, “Google’ı araçlarımıza Google Asistan, Google Haritalar işlevi ve Google Play aracılığıyla sunulan diğer araç içi uygulamalar gibi özellikleri daha kolay kullanma yeteneği de dahil olmak üzere araç hizmetlerine daha iyi entegre etmek için Google ile işbirliği yapacağız.” dedi.

Android Automotive’in Android Auto’dan farklı olduğunu belirtelim. İkincisi, tamamen eskisi gibi ayrı bir bilgi-eğlence sistemi olmaktan ziyade eşleştirilmiş bir akıllı telefondan yansıtılan bir sistemdi.

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