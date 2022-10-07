Honda Prologue’un temel özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Honda, 2024’te yollara çıkması beklenen büyük bir SUV olan Prologue modelini bugün kısmen tanıttı. Kısmen söylüyoruz çünkü elimizde sadece birkaç görüntü ve üzerinde tartışabileceğimiz bazı temel özellikler var. Los Angeles’taki Honda Tasarım Stüdyosunda tasarlandı ve “neo-rugged” tasarım diline sahip. Aşağıdaki resimler arabayı North Shore Pearl’de göstermektedir.

Araç, CR-V’nin üzerinde konumlandırılmış ve neredeyse 3,1 metrelik uzun bir dingil mesafesine sahip. Toplam uzunluk 4.88 metredir, ayrıca oldukça geniştir – 2 metreden birkaç milimetre eksik ve 1.64 metre yüksekliğindedir.

Resimler Prologue’u 21 inç jantlarda gösteriyor ve arka çekimlere bakılırsa Prologue’un en yüksek donanımı “Elite” olarak adlandırılacak. Ayrıca, arkadaki AWD yazısı, en azından bazı modellerde çift motorlu bir sistemin mevcut olacağını gösteriyor.

İç mekana gelince, iki büyük ekran etrafında inşa edilmiş – gösterge paneli ekranı tam olarak 11″ iken bilgi-eğlence sistemi biraz daha büyük ve 11,3″ boyutunda bizi karşılıyor. İyi haber şu ki, diğer standart özelliklerle birlikte iklim kontrolleri, muhtemelen çoğu için büyük bir rahatlık olan fiziksel düğmeler aracılığıyla çalıştırılıyor. Kabul edelim, sanal kontroller o kadar iyi değil (En azından şimdilik).

Şu an için aktarma organları, pil, ağırlık vb. hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Önümüzdeki aylarda bu araç hakkında daha fazla özellik bekleyebiliriz.