Honda, Tesla konektörü kervanına katıldı

Honda, elektrikli araçlarındaki şarj deneyimini kolaylaştırmayı amaçlayan bir hareketle, NACS konektör sistemini kullanmaya karar verdi. Markanın bu davranışı, otomobil üreticisini Kuzey Amerika EV arenasında büyüyen bir trendle uyumlu hale getiriyor.

Cümleye biraz anlam katmak gerekirse, Tesla, elektrikli araç şarjını standartlaştırmak amacıyla geçen yıl Kuzey Amerika Şarj Standardını (NACS) herkese açtı. O zamandan beri, otomobil üreticileri Tesla’nın Supercharger ağına katılmanın potansiyel faydalarını görerek aynı sistemi kullanmaya başladılar.

Ancak bugünkü konumuz sadece Honda özelinde. Japon otomobil devi, oldukça beklenen bir hamleyle, Kuzey Amerika’daki elektrikli araçları için Tesla tasarımı NACS konnektörünü kullanma kararını açıkladı. Bu, sektörde önemli bir değişime işaret ediyor çünkü bu konektörün bölgedeki EV’ler için fiili şarj standardı haline geleceği söyleniyor. Neden önemli diye mi soruyorsunuz? Her marka için bir evrensel telefon şarj cihazı hayal edin. (Tıpkı bu yıl çıkacak olan yeni iPhone’ların Type-C kullanması gibi) Kullanışlı, değil mi? Kuzey Amerika’da elektrikli araç şarjının gittiği yön bu gibi görünüyor.

Peki, tüm bunlar ne zaman ortaya çıkacak? 2025 yılına kadar. Ancak, erken benimseyenler için küçük bir sorun var. Honda’nın 2025’ten önce Kuzey Amerika’da piyasaya süreceği tüm EV modelleri Kombine Şarj Sistemi (CCS) portu ile donatılmış olarak gelecek. Ancak, rahat olun, bu araçlar bir şarj adaptörü aracılığıyla NACS ile uyumlu olacak.

Honda’nın vatandaşı Nissan, yaklaşık iki ay önce NACS bağlantı sistemini benimseyen ilk Japon otomobil üreticisi olarak manşetlerde yer aldı. Honda’nın elektrikli araçları, lüks bölümü Acura ile birlikte, artık NACS portu üzerinden şarj edilebilecek. “Onları yenemiyorsan, onlara katıl” şeklindeki eski deyişin otomobil üreticilerinin oyun kitabına girip girmediği bile merak edilebilir.

İlginçtir ki Honda’nın Tesla liderliğindeki NACS sistemini benimsemesi, otomobil üreticisinin Kuzey Amerika’da bir elektrikli araç şarj ağını yaygınlaştırmak için bir konsorsiyuma katılmasının ardından geldi. Konsorsiyum üyeleri arasında kimler var? Tanıdık gelebilecek bazı isimler: BMW, General Motors, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz ve Stellantis.

Ancak bağlılıktaki bu değişim akla şu soruyu getiriyor: NACS konektörü yetei kadar başarılı mı? Trendleri ve etrafındaki hareketliliği takip edecek olursak, kesinlikle öyle görünüyor. Volvo, General Motors, Ford ve Rivian gibi şirketlerin sadece 2023’te NACS’a bağlılıklarını duyurmuşlardı.

Ancak kendimizi çok fazla kaptırmadan önce, NACS’ın ABD genelinde nihai standart olabilmesi için standardizasyon sürecinden geçmesi gerektiğini unutmayalım. Tesla, ABD Enerji ve Ulaştırma Ortak Ofisi ve SAE International ile birlikte bu konuda çalışıyor. Ancak bu son onay damgası gelene kadar, sıranın kime geleceğini görmek için tüm gözler diğer otomobil üreticilerinin üzerinde olacak.