Honor 300 ve 300 Pro Özellikleri Tanıtıldı, İşte Detaylar!

Akıllı telefon piyasasının güçlü oyuncularından biri olan Honor yeni amiral gemisi serisini duyurdu. Bu bağlamda Honor 300 ve 300 Pro özellikleri tanıtıldı, cihazların fiyatları ve nitelikleri belli oldu. Kamera özellikleri ile son derece iddialı bir şekilde gelen telefonların niteliklerini ve fiyatlarını içeriğimizde derledik. İşte ayrıntılar…

Honor 300 ve 300 Pro Özellikleri Tanıtıldı!

Honor yeni üst segment telefon serisi ile piyasaya sıkı giriyor. Marka Honor 300, 300 Pro ve 300 Ultra modellerini tanıttı. Amiral gemisi Honor 300 Ultra modelinin özelliklerine ilişkin detaylı bir içeriği sitemizde yayınlamıştık; isterseniz buradan göz atabilirsiniz. Bu yazımızda ise serinin standart modeli ile Honor 300 Pro modeli özelliklerine değineceğiz.

Honor 300 ve 300 pro modelleri özellikle fotoğraf tutkunlarına hitap ediyor ve telefonlar kamera özellikleri ile ön plana çıkmakta. Honor 300 Pro modeli 50 MP çözünürlüğe sahip ana kamera ve telefoto kamera ile birlikte 12 MP’lik de ultra geniş açı kamera barındırıyor. Cihazın selfie kamerası ise 50 MP çözünürlüklü. Kamera kısmında standart model ile pro modeli ayıran temel fark telefoto kamera denilebilir. Honor 300’de telefoto kamera bulunmuyor.

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Honor 300 Pro modeli Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile geliyor. Cihazda 12 GB ve 16 GB’lık RAM opsiyonları ile birlikte 512 GB’a kadar da depolama alanı seçenekleri yer alıyor. İşletim sistemi kısmında ise Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 yer alıyor. Yapay zeka özellikleri ile donatılmış olan Honor 300 Pro 5300 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Honor 300 modeli ise Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ile gelmekte. Batarya özellikleri ise pro modeli ile aynı. Honor’ın yeni üst seviye telefonları beyaz, siyah, mavi, kül ve mor renk seçenekleri ile oldukça şık tasarımlara sahip. Her iki modelin fiyatlarına gelirsek de öncelikle RAM ve deplama alanı büyüklüklerine göre farklılık gösterdiğini belirtelim. Bu kapsamda Honor 300 fiyatı 320 dolardan başlarken Honor 300 Pro fiyatı ise 470 dolardan başlamakta. Her iki telefonun özelliklerini ayrıntılı bir şekilde listeleyelim…

Honor 300 özellikleri aşağıdaki gibidir:

Boyutlar: 161 x 74.2 x 7 mm, 175 gr

Ekran: 6.7 inç, 1200 x 2664 piksel, AMOLED, 120Hz, 4000 nits (pik)

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka kamera: 50 MP, f/2.0, OIS (ana), 12 MP, f/2.2 (ultra geniş açı)

Ön kamera: 50 MP, f/2.1

Batarya: 5300 mAh, 100W hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0

Bağlantı: Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3

Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör, IP65 sertifikası

Honor 300 Pro özellikleri aşağıdaki gibidir: