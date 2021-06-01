Honor 50 Serisi, 16 Haziran’da Görücüye Çıkacak!

Bu yılın başlarında bağımsız hale gelen akıllı telefon üreticisi Honor, yaklaşmakta olan Honor 50 serisinin 16 Haziran’da resmi olarak piyasaya sürüleceğini doğruladı. Huawei’den kısa zaman önce ayrılan şirket, durmaksızın çalışıyor.

Daha önce şirket, Honor 50’nin Qualcomm Snapdragon 778G işlemci tarafından destekleneceğini onaylamıştı. Akıllı telefonun Pro modelinin ise amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 888 işlemciye sahip olmasını bekliyoruz.

Akıllı telefon markası, cihazlarında Google Mobil Hizmetlerini kullanmaya başlama izni de aldı ve Honor Germany’nin kısa süre önce gönderdiği bir tweet, Honor 50 serisinin GMS desteğine sahip olacağını doğruladı ve bu da cihazın küresel olarak piyasaya sürülmesinin önünü açtı.

Şimdiye kadarki sızıntılara dayanarak, telefonun sol üst köşesinde iki büyük daire tutan hap şeklinde büyük bir kamera modülüne sahip olduğu görülüyor. Üst daire, tek bir kamera sensörü içeriyor. Alt daire bir periskop yakınlaştırma lensine ve üçüncü bir kamera sensörüne sahip görünüyor.

Sızıntılara göre, akıllı telefon Sarı, Mavi ve Mor olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak. Birkaç renk daha olabilir ama bunu telefonlar resmiyet kazandığında öğreneceğiz. Arkadaki Honor logosu da önceki telefonlardan çok daha küçük görünecek.