Honor 70, Küresel Pazarda Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor

Honor, Mayıs ayında Honor 70, Honor 70 Pro ve Honor 70 Pro Plus modellerini tanıttı. Yeni bir rapora göre, Çinli üretici Honor 70’i 2 Eylül’de küresel pazarda piyasaya sürecek. Cihaz, Honor’un Fransa, İspanya ve İngiltere’deki web sitesinde ortaya çıktı. 70 Pro ve 70 Pro Plus muhtemelen Çin pazarına özel kalmaya devam edecek.

Kaynağımıza göre Honor 70, iki konfigürasyonda sunulacak: 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama. Bu modeller sırasıyla 549 Euro ve 599 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Midnight Black, Emerald Green ve Crystal Silver gibi tonlarda satışa çıkacak.

Honor 70, kavisli kenarlara sahip 6.67 inç OLED ekranla geliyor. 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı ve 120Hz yenileme hızı vaat ediyor. Cihaz, Magic UI 6.1 ile Android 12 işletim sistemi taşıyor. Global sürümün Google uygulamaları ve hizmetleriyle birlikte gelmesi bekleniyor.

Honor 70’in Snapdragon 778G Plus işlemci ve 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı ile gelmesini bekliyoruz. Cihazda harici depolama alanı olmayacak ve güvenlik için ekran altı parmak izi tarayıcıya sahip olacak.

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