Honor X40i Tanıtıldı Özellikleri ve Fiyatı!

Günümüzde gelişmekte olan teknoloji şirketleri arsında yerini alan Honor son zamanlarda çıkardığı telefonlar ile piyasaya da adını duyurmak istiyor. Huawei çatısından ayrılan Honor bağımsız hale geldi. Bağımsız olduktan sonra bazı ambargolardan kurtulan Honor yeni orta seviye telefonu olan Honor X40i modelini Çin’de tanıtıldı.

Özelliklerine gelecek olursak Honor X40i 60 Hz yenileme hızı ile Full HD+ çözünürlük özelliğine sahip olacak. Cihaz gücünü MediaTek Dimensity 700 olacak, 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci ile çalışacak.

Akıllı telefonun 50 megapiksel birincil kamera sensörüne ve 2 megapiksel ikincil sensöre sahip olması muhtemel. Orta seviyeli bir telefon için gayet makul bir kamera özelliğine sahip.

Ayrıca Android 12 işletim sistemi ve Magic UI 6.1 arayüzü ile kullanıcılarına sunulacak olan cihaz, 40W hızlı şarj gücü ile 4000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. Renklerine gelecek olursak; Gül Pembesi, Yeşil, Siyah renk seçenekleri ile satışa sunulacak.

Fiyat konusuna gelecek olursak, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan cihaz 238 dolar’dan satışa sunulacak.

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