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Honor 80 GT tasarımı ve yonga seti belli oldu

Ahmet Ekinler

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Honor 80 Pro
Honor 80 Pro

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Honor 80 GT‘nin 26 Aralık’ta geleceği doğrulandı ve bir de beraberinde tablet görmeyi bekliyoruz. Bugün şirket, tıpkı söylentilerin öne sürdüğü gibi adın Honor V8 Pro olacağını açıkladı ve Weibo şirket sayfasında her iki cihaz da tam boyutuyla gösterildi.

Akıllı telefon aynı zamanda Çin’deki bir oyun duyurusunun parçasıydı ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile güçlendirileceğini ve ultra hızlı ancak verimli yenileme hızı sağlamak için özel bir ekran çipine sahip olacağını ortaya koydu.

Honor 80 GT, şirketin bu yılın başlarında tanıtılan katlanabilir Magic Vs‘den sonra Qualcomm yonga setinde çalışan ikinci modeli olacak.

Görüntülerden, telefonun ön tarafında tek bir selfie kamerası için küçük bir delik bulunan düz bir OLED’e sahip olacağını görebiliriz. Söylentilere göre Honor, 80 GT’yi son derece rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürmeye hazırlanıyor, bu da telefonu mobil oyuncular arasında oldukça cazip hale getirebilir.

Tablete gelince, pek bir şey bilmiyoruz. Arkada üç pogo pimi görebiliriz, bu da tabletin muhtemelen bir kapak klavyesini ve önceden onaylanmış kalemi destekleyeceği anlamına gelir.

Resmi lansmana kadar altı gün var ve benzer tanıtımlardan daha fazla şey öğrenmeyi umuyoruz. Şimdiye kadar, Magic Vs’nin dünya çapında gelişi için yalnızca belirsiz bir zaman çerçevemiz var ve Honor 80 GT’nin Çin dışında da başarılı olmasını umabiliriz.

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KaynakGsmarena

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