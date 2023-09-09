Honor 90 5G, 200 MP’lik Kamera İle Geliyor!

Günümüzün en büyük akıllı telefon markalarından Honor’un yeni modeli Honor 90 5G, 200 MP’lik kamera ile geleceği doğrulandı. Özellikle fotoğraf tutkunları için hazırlanan bu model, şimdiden büyük bir ilgi topladı.

Son yıllarda piyasaya çıkardığı akıllı telefonlarla beraber orta segment telefon kullanıcılarının beğenisini toplayan Honor, hız kesmeden yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Kısa bir süre sonra Hindistan’ta tanıtılacak olan Honor 90 5G için birçok özellik ve detay paylaşıldı. İlk olarak Hindistan özelinde satışa çıkacak olan model, daha sonra Avrupa’da raflarda yerini alacak.

Bu cihaz, 6.7 inç FHD+ OLED ve 120 Hz ekran tazeleme hızıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Cihazın işlemci dümeninde ise Snapdragon 7 Gen 1 yer alıyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan cihazda 66W hızlı şarj desteği kullanıcıları bekliyor.

Özellikle kamera detayları ile dikkat çeken bu model, 200 MP bir ana kameraya sahip olacak. Bu 200 MP’lik ana kamerayı 12 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens destekliyor. Cihazın ön kamerasında ise yüksek çözünürlüklü 50 MP’lik bir selfie kamerası mevcut. Kamera değerlerine bakıldığı zaman fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılara adeta göz kırpıyor.

Honor 90 5G modeli önümüzdeki günlerde ilk olarak Hindistan’ta satışa çıkacak. Fiyatı ve ülkemize geleceği konusunda herhangi bir detay paylaşılmadı.

Motorola Edge 40 Neo, 14 Eylül’de Satışa Çıkacak