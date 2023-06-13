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Honor 90 Lite Tanıtıldı! Özellikleri Belli Oldu!

Geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikle beraber Honor, 90 ve 90 Pro modelleri Çin'de düzenlediği lansman ile tanıtmıştı. Aradan kısa bir süre geçmesine rağmen serinin bir diğer modeli olan Honor 90 Lite modeli de bugün itibariyle resmen tanıtıldı.

İbrahim Özbek

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honor 90 lite

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Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Honor, 90 Lite modelini sessiz bir biçimde teknoloji dünyasının beğenisine sundu.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikle beraber Honor, 90 ve 90 Pro modelleri Çin’de düzenlediği lansman ile tanıtmıştı. Aradan kısa bir süre geçmesine rağmen serinin bir diğer modeli olan Honor 90 Lite modeli de bugün itibariyle resmen tanıtıldı.

Honor 90 Lite, FHD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç LTPS LCD panelle birlikte geliyor. Telefonun içerisinde Dimensity 6020 yonga seti ve 8 GB RAM yer alıyor. Bu donanım 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. MagicOS 7.1 tabanlı Android 13 üzerinde çalışan telefonun arka tarafında 108 MP birincil kamera, 5 MP ultra geniş lens ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP kamera yer alıyor.

90 lite

Honor tarafından yapılan tanıtımda Honor 90 Lite modeli için bir fiyatlandırma açıklanmadı. Avrupa fiyatlandırılacak olan ürün için kısa zamanda ülkemizde de satışa çıkağı haberleri yer alıyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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