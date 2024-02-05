Honor, Bütçe Dostu Ürünler İçin Tarih Verdi!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından birisi olan Honor, bütçe dostu yeni ürünleri için 15 Şubat tarihini gösterdi. 15 Şubat’ta düzenlenecek etkinlikte birçok bütçe dostu ürün tanıtılacak.

Honor, yeni göz bebekleri olan Choice Earbuds X5 ve Choice Watch’ı tanıtmak için gün sayıyor. Giyilebilir cihazların tanıtımı yaklaşırken birçok yeni detay da su üzerine çıktı. Bu ürünlerle beraber birde akıllı telefon piyasaya çıkacak.

Honor, yeni ürünlerini sergileyeceği etkinliği 15 Şubat tarihinde düzenleyeceğini duyurdu. Hindistan’da yapılacak etkinlik kapsamında Choice Earbuds X5 ve Choice Watch’ın ön plana çıkması bekleniyor. Ayrıca orta seviyenin dikkat çeken modellerinden olacak X9b de görücüye çıkacak.

Etkinlikte en çok beklenen ürün ise hiç şüphesiz Honor X9b. Bu ürün geçtiğimiz dönemde Çin’de tanıtıldı ancak bu sefer biraz değişik versiyonu ile global pazarda satışa sunulacak. 6.78 inç ekranı 120 hz tazeleme hızı destekleyecek. Ayrıca cihazda 8/12 GB LPDDR4x RAM mevcut olacak. Etkinliğin yapılması ile beraber fiyatları ve pazarları hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız.

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