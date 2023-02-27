Honor Magic 5 Lite, MWC 2023’te Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Honor için yepyeni telefonlarını tanıtma vaktiydi. Magic 5 Pro ve Magic 5‘in yanı sıra, daha uygun fiyatlı bir Honor Magic 5 Lite akıllı telefon da bugün MWC 2023’teki bir lansman vasıtasıyla dünya çapında çıkışını yaptı. Telefon, kavisli ekranı ve arkasındaki halka benzeri kamera modülü ile ilginç bir tasarım getiriyor. Gelin daha yakından bir göz atalım.

Honor Magic 5 Lite

Magic 5 Lite, Honor’un minimalist tasarım işçiliğini takip ediyor. Akıllı telefonun arkasında, piyasadaki diğer orta sınıf cihazlardan farklı görünmesini sağlayan dairesel bir kamera halkası var. Buzlu cam sırtlı plastikten yapılmış bir kasaya sahip. Ön taraftaki kavisli ekran ise, telefonun oldukça kaliteli görünmesini sağlıyor.

Honor Magic 5 Lite, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip. Panel 10 bit – 800 nit tepe parlaklığa ve bir parmak izi tarayıcıya sahip. Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 695 işlemci desteği de taşıyor.

İşlemci beraberinde 6 GB RAM ve 128 GB yerleşik depolama seçeneği de getiriyor. Ek olarak 5 GB RAM genişletme seçeneği bulunuyor. Telefonun arkasında üçlü arka kamera sistemi bulunuyor. 64MP ana sensör, 5MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro birimi var. Özçekimler için, Magic 5 Lite’ın ön tarafında 16 MP’lik bir lens yer alıyor.

5.100 mAh pil hücresinden güç alan telefon, 40 W hızlı şarjı destekliyor. Ayrıca Android 12 tabanlı Magic UI 6.1‘i çalıştırıyor. Cihazdaki bağlantı seçenekleri arasında 5G, 4G, WiFi, Bluetooth 5.1, bir USB-C bağlantı noktası ve nadir bulunan 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Honor Magic 5 Lite, Midnight Black, Emerald Green ve Titanium Silver renklerinde satışa sunulacak. 6 GB RAM /128 GB depolama yapılandırması için 379 euro (yaklaşık 400 dolar) olarak fiyatlandırılıyor.