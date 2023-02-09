Honor Magic 5 Pro ve Magic 5 Ultimate 66W hızlı şarj ile gelecek

Honor, Magic 5 serisini bu ayın sonunda piyasaya sürecek ve 5 serisinin dört adet cihazdan oluşmasını bekliyoruz. Serinin en güçlü iki modeli Magic 5 Pro ve Magic 5 Ultimate, 3C’de (Çin Zorunlu Sertifikasyon) listelenmişti ve 66W hızlı şarj desteği ile geleceği belli oldu.

Bu durum, 100W şarj özelliğine sahip önceki modellerden bir adım geriye gitmek anlamına gelir.

PGT-AN10 (Honor Magic 5 Pro’nun model numarası) ve PGT-AN20 (Honor Magic 5 Ultimate), 66W’da Honor SuperCharge ile gelen HW-110600C00 şarj cihazını destekleyecektir. Bunlar maksimum değerler olduğu için elinizdeki mevcut hızlı şarj cihazları da kapasiteleri kadar hızlı şarj desteği verebilir.

Honor, şarj konusunda geri adım atıyor olabilir, ancak Pro ve Ultimate’ın yeni Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile gelmesini bekliyoruz. Son paylaşılan raporlar, telefonun 50MP ana lensin ve bir periskop lensin olduğu dörtlü bir kamera kurulumu ile geleceği yönünde.