Honor Magic 5 serisi 27 Şubat’ta MWC etkinliğinde tanıtılacak

Daha önce de belirttiğimiz üzere Honor, 27 Şubat’ta Barselona’da düzenlenecek MWC sırasında bir etkinlik planladı. Şirket, Magic5 serisini piyasaya süreceğini ve sonunda Magic Vs‘i uluslar arası piyasaya sunacağını doğruladı.

Etkinlik Türkiye saatiyle 15:30 ‘da başlayacak ve çevrimiçi olarak takip etmek mümkün olacak. Bildiğiniz gibi katlanabilir telefon Magic Vs Kasım ayında satışa sunuldu ve ince, hafif tasarımı oldukça beğeni topladı.

Honor Magic5 serisinin bir Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile çalışan üç farklı telefondan oluşması bekleniyor. Bunlar normal versiyon, bir Pro ve bir Ultimate. Ayrıca Google Play Console’da Snapdragon 695 yonga setiyle çalışan bir Lite cihazı tespit ettik ve bu cihazın Barselona’daki lansmanında gelmesi muhtemel. Lansmana kadar 1 ay süremiz var ve MWC lansmanından önce ortaya çıkabilecek daha fazla ayrıntı için takipte olacağız. Bizi takip etmeye devam edin.