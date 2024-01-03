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Akıllı Telefon

Honor Magic 6 Pro’nun Yeni Renkleri Ortaya Çıktı!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
3 Ocak 2024
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honor magic 6 pro

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Honor, yeni modeli Magic 6 Pro’yu yeşil rengiyle beraber 10 veya 11 Ocak tarihinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tanıtıma kısa bir süre kalırken modelin mor rengi ortaya çıktı.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber birçok teknoloji markası her yıl onlarca akıllı telefon piyasaya sürmeye başladı. Özellikle Honor çıkardığı orta segment telefonlarla ülkemizde oldukça sevilen bir marka olarak göze çarpıyor. Honor Magic 6 Pro için henüz çok fazla açıklanan detay yer almıyor ancak yapılan haberlere bakılırsa orta segment bir akıllı telefon olarak çıkacağını söyleyebiliriz.

Şu an için yapılan en büyük sızıntılara göre Magic 6 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. Ayrıca 1 TB’a kadar da depolama alanı yer alacak. Modelin tasarımı ise oldukça muazzam. Özellikle kamera ünitesinin tasarımı modeli oldukça havalı bir görüntüye taşıyor.

honor magic 6 pro

Tanıtıma kısa bir süre kalırken şu an için yeşil ve mor renkler ile geleceğini biliyoruz. İlerleyen günlerde model hakkında daha fazla bilgi paylaşılacak.

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