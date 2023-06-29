Honor Magic V2, 12 Temmuz’da Gelecek!

Honor CEO’su George Zhao, cep telefonları dünyasında yenilik ve evrim üzerine bir açılış konuşması yaptı. Konuşması sırasında şirketinin yeni Honor Magic V2’yi 12 Temmuz’da piyasaya süreceğini açıkladı.

Honor, Magic Vs’yi piyasaya sürdüğünde, %10 daha hafif gövde ve elden geçirilmiş menteşe ile ilk Magic V’ye göre bir gelişmeydi. CEO, V2’yi neyin bu kadar devrim niteliğinde yapacağını açıklamadı, ancak şirketin önceki modellerin bazı dezavantajlarını karşılamasını bekliyoruz. Su geçirmezlik, bazı kablosuz şarj ve daha fazla özelliği yarı katlanmış halde görmeyi hedefliyoruz.

12 Temmuz tarihini geçen hafta paylaşılan haberlerde görmüştük. Yapılan haberler, LTPO AMOLED’in yüksek frekanslı PWM karartma ile daha yüksek yenileme hızına sahip olacağını iddia etti.

Telefon, biri geçen yaz çıkan Snapdragon 8+ Gen 1 ve diğeri mevcut amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 2 olmak üzere iki versiyon halinde gelebilir.

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