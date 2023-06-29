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Honor Magic V2, 12 Temmuz’da Gelecek!

Honor CEO'su George Zhao, cep telefonları dünyasında yenilik ve evrim üzerine bir açılış konuşması yaptı. Konuşması sırasında şirketinin yeni Honor Magic V2'yi 12 Temmuz'da piyasaya süreceğini açıkladı.

İbrahim Özbek

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honor magic v2

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Honor CEO’su George Zhao, cep telefonları dünyasında yenilik ve evrim üzerine bir açılış konuşması yaptı. Konuşması sırasında şirketinin yeni Honor Magic V2’yi 12 Temmuz’da piyasaya süreceğini açıkladı.

Honor, Magic Vs’yi piyasaya sürdüğünde, %10 daha hafif gövde ve elden geçirilmiş menteşe ile ilk Magic V’ye göre bir gelişmeydi. CEO, V2’yi neyin bu kadar devrim niteliğinde yapacağını açıklamadı, ancak şirketin önceki modellerin bazı dezavantajlarını karşılamasını bekliyoruz. Su geçirmezlik, bazı kablosuz şarj ve daha fazla özelliği yarı katlanmış halde görmeyi hedefliyoruz.

12 Temmuz tarihini geçen hafta paylaşılan haberlerde görmüştük. Yapılan haberler, LTPO AMOLED’in yüksek frekanslı PWM karartma ile daha yüksek yenileme hızına sahip olacağını iddia etti.

honor magic v2

Telefon, biri geçen yaz çıkan Snapdragon 8+ Gen 1 ve diğeri mevcut amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 2 olmak üzere iki versiyon halinde gelebilir.

Honor X50, Snapdragon 6 Gen 1 İle Geliyor!

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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