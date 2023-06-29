Honor X50, Snapdragon 6 Gen 1 İle Geliyor!

Honor X50, 5 Temmuz’da gelecek. Bugün, Honor X50 modelinin tüm detayları belli oldu.

Yapılan haberlere göre, Honor X50 serisi 2.2 GHz tepe saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir CPU ile 4 nm işlemi üzerine inşa edilmiş bir Snapdragon 6 Gen 1 platformu tarafından desteklenecek.

Honor yaptığı açıklamada, Honor X50’nin X serisi ürünlerin on yıllık bir kutlaması olacağını söyledi. Sızıntılar, yeni akıllı telefonun 2.5D kavisli kenarlara ve 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip büyük bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı.

Orta sınıflar büyük bir 5.800 mAh pil ile gelecek ve Honor X40 40W SuperCharge ile geldiğinden 66 W hızlı şarj ile geleceği söyleniyor. Ayrıca Honor X50’nin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacağını da biliyoruz ki bu, serinin tarihindeki en Honor X akıllı telefon olacak.

Önümüzdeki ay bağımsız marka için oldukça yoğun geçecek. Honor X50’nin gelişinden sadece bir hafta sonra, katlanabilir dünyada bir devrim getireceği söylenen yeni Honor Magic V2’yi de göreceğiz.

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