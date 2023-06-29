Ana SayfaAkıllı TelefonHonor X50, Snapdragon 6 Gen 1 İle Geliyor!

Honor X50, Snapdragon 6 Gen 1 İle Geliyor!

Yapılan haberlere göre, Honor X50 serisi 2.2 GHz tepe saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir CPU ile 4 nm işlemi üzerine inşa edilmiş bir Snapdragon 6 Gen 1 platformu tarafından desteklenecek.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
9
honor X50

Valorant Yeni Ajanı Deadlock’u Tanıttı!

Günümüzün en popüler FPS oyunlarından biri olan Valorant Dünya çapında kendisine oyuncu çekmeyi başarmakta. FPS...

Honor X50, 5 Temmuz’da gelecek. Bugün, Honor X50 modelinin tüm detayları belli oldu.

Yapılan haberlere göre, Honor X50 serisi 2.2 GHz tepe saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir CPU ile 4 nm işlemi üzerine inşa edilmiş bir Snapdragon 6 Gen 1 platformu tarafından desteklenecek.

Honor yaptığı açıklamada, Honor X50’nin X serisi ürünlerin on yıllık bir kutlaması olacağını söyledi. Sızıntılar, yeni akıllı telefonun 2.5D kavisli kenarlara ve 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip büyük bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı.

honor X50

Orta sınıflar büyük bir 5.800 mAh pil ile gelecek ve Honor X40 40W SuperCharge ile geldiğinden 66 W hızlı şarj ile geleceği söyleniyor. Ayrıca Honor X50’nin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacağını da biliyoruz ki bu, serinin tarihindeki en Honor X akıllı telefon olacak.

Önümüzdeki ay bağımsız marka için oldukça yoğun geçecek. Honor X50’nin gelişinden sadece bir hafta sonra, katlanabilir dünyada bir devrim getireceği söylenen yeni Honor Magic V2’yi de göreceğiz.

Vivo X90s, Dimensity 9200+ ve Wi-Fi 7 İle Geliyor!

-- Reklam --

BYD Yangwang U8 Ağustos’ta Satışa Çıkıyor!

BYD'nin premium elektrikli araç markası Yangwang, ilk modeli olan U8 için Çin pazarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, lüks bir...
Önceki İçerik
Valorant Yeni Ajanı Deadlock’u Tanıttı!
Sonraki İçerik
Honor Magic V2, 12 Temmuz’da Gelecek!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021