Vivo X90s, Dimensity 9200+ ve Wi-Fi 7 İle Geliyor!

Uzun zaman önce duyurulan Vivo X90s hakkında daha fazla detay su üzerine çıkmaya başladı.

Adından da anlaşılacağı gibi yeni cihaz, Dimensity 9200+ biçimindeki yeni bir yonga seti ile küçük bir güncelleme ve şimdi beyaz ve yeşil olmak üzere iki yeni renk seçeneğiyle geliyor.

Yeni renklerin yanı sıra X90s, görsel olarak vivo X90 ile aynı olacak. Akıllı telefon, 2800×1260 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana sahip. Ayrıca Vivo X90s, Dimensity 9200+ sayesinde, X90s ayrıca Wi-Fi 7 bağlantısı kazanıyor.

Arkada, 12 MP ultra geniş lens ve 50 mm eşdeğeri 12 MP telefoto modülün yanı sıra aynı 50 MP ana kamera (1/1,49″ boyut, 1,0µm piksel) bulunuyor. Yazılım tarafı, Android 13’ün yanı sıra Vivo’nun OriginOS 3’ü tarafından kapsanıyor. X90’lar ayrıca 120 W hızlı şarjlı 4.810 mAh bataryaya olacak.

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