Red Magic 8S Pro, 5 Temmuz’da Geliyor!

Nubia Red Magic 8S Pro akıllı telefonu 5 Temmuz’da geliyor. Lansman etkinliği saat 15.00’te başlayacak ve Çin’de gerçekleşecek.

Bu ayın başlarından gelen söylentiler, 8S Pro’nun bir Snapdragon 8+ Gen 2 platformuna sahip olacağını öne sürdü, ancak henüz şirket tarafından yeni bir SoC hakkında bir şey duymadık. Ayrıca bir nubia oyun tabletinin yolda olabileceğini söyleniyor.

Red Magic 8S Pro, Red Magic 8 Pro ikilisinden tek farkının yonga seti olması bekleniyor. Geri kalan her şey aynı olacağa benziyor. Ekran altı selfie kamerası, 16 GB RAM ve bol miktarda hızlı şarj ile büyük düz 6.8 inç AMOLED ekran oyunseverlerin adeta rüyalarını süsleyecek.

Bugün yapılacak lansman ile beraber Red Magic 8S Pro modelinin hangi ülkelerde ve hangi fiyat etiketiyle satışa çıkacağını da öğreneceğiz.

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