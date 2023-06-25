Oppo Find N3 Flip Ekstra Bir Kamera İle Geliyor!

Samsung, çok daha büyük bir dış ekrana sahip olacak Galaxy Z Flip5’i önümüzdeki ay piyasaya sürmeye hazırlanıyor. En büyük rakiplerinden Oppo, daha iyi olduğunu iddia ettiği Find N3 Flip için ekstra bir kamera ile geleceği açıkladı.

Bugün birçok haber kaynağı yaklaşmakta olan lansman öncesinde Oppo Find N3 Flip için birçok sızıntı ve render görseli paylaşıldı.

Dış ekranı, Find N2 Flip ile hemen hemen aynı görünüyor, bu nedenle Oppo, Motorola ve Samsung’un bu yıl giriştiği ekran büyütme oyununu oynamak istemiyor. Öte yandan Find N3 Flip üçüncü bir kameraya kavuştu. Kameraların konumlandırılması da N2 Flip’te gördüğümüze benziyor, tek fark eklenmiş olan sensör olarak görünüyor.

Görüntüyü sızdıran aynı kaynağa göre Find N3 Flip, yakın zamanda piyasaya sürülen Oppo Reno10 Pro ile tüm kameralarını paylaşacak. Yani bu, Sony’nin IMX890 sensörünü kullanan OIS’li 50 MP’lik bir ana kamera, 8 MP’lik ultra geniş açı ve 32 MP’lik 2x optik yakınlaştırmalı kamera anlamına geliyor ki bu, N2 Flip’e kıyasla daha iyi bir kamera adasına sahip olacağı anlamına geliyor.

Spesifikasyonların geri kalanının Find N2 Flip ile “büyük olasılıkla aynı” olduğu iddia ediliyor, bu da Find N3 Flip’i diğer modelleri gibi garip bir şekilde benzer bir cihaz yapıyor.

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