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Vivo iQOO 11 S, 200 W Şarjla Gelecek!

Ayrıca akıllı telefonda, Dimensity 9300 yonga seti, 11S'yi 11 Pro'dan ayıracak ve amiral gemisi olarak eşleşen 200 W şarj ile desteklenecek.

İbrahim Özbek

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iqoo 11 s

Redmi K60 Ultra 120 W Hızlı Şarj İle Geliyor!

2023 yılının ilk başlarında tanıtılan Redmi K60 serisine yeni dahil olan Redmi K60 Ultra modeli...

iQOO 11 serisi yakında bir S üyesini tüm dünya ile tanıştırmaya hazırlanıyor. Tanıtım yaklaşırken iQOO 11 S modelinin 200 W şarj ile geleceği iddia edildi.

Ayrıca akıllı telefonda, Dimensity 9300 yonga seti, 11S’yi 11 Pro’dan ayıracak ve amiral gemisi olarak eşleşen 200 W şarj ile desteklenecek.

iQOO 11 S’nin önceki sızıntıları, iQOO 11 ve iQOO 11 Pro’da zaten mevcut olan bir seçenek olan suni deri sırtlı Nane Yeşili renginde sergiledi. Tek farkın Mediatek yonga seti mi yoksa vivo markasının hayranlarını şaşırtacak başka bir özelliğinin mi olacağını görmek için resmi duyuruyu beklememiz gerekiyor.

iqoo 11 s

İlerleyen günlerde akıllı telefonun tanıtılmasıyla beraber ülkemizdeki satış durumu hakkında da detaylı bilgiye sahip olacağız.

Redmi K60 Ultra 120 W Hızlı Şarj İle Geliyor!

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Redmi K60 Ultra 120 W Hızlı Şarj İle Geliyor!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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