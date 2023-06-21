Vivo iQOO 11 S, 200 W Şarjla Gelecek!

iQOO 11 serisi yakında bir S üyesini tüm dünya ile tanıştırmaya hazırlanıyor. Tanıtım yaklaşırken iQOO 11 S modelinin 200 W şarj ile geleceği iddia edildi.

Ayrıca akıllı telefonda, Dimensity 9300 yonga seti, 11S’yi 11 Pro’dan ayıracak ve amiral gemisi olarak eşleşen 200 W şarj ile desteklenecek.

iQOO 11 S’nin önceki sızıntıları, iQOO 11 ve iQOO 11 Pro’da zaten mevcut olan bir seçenek olan suni deri sırtlı Nane Yeşili renginde sergiledi. Tek farkın Mediatek yonga seti mi yoksa vivo markasının hayranlarını şaşırtacak başka bir özelliğinin mi olacağını görmek için resmi duyuruyu beklememiz gerekiyor.

İlerleyen günlerde akıllı telefonun tanıtılmasıyla beraber ülkemizdeki satış durumu hakkında da detaylı bilgiye sahip olacağız.

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