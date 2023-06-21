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Redmi K60 Ultra 120 W Hızlı Şarj İle Geliyor!

2023 yılının ilk başlarında tanıtılan Redmi K60 serisine yeni dahil olan Redmi K60 Ultra modeli için 120 W hızlı şarj desteği onaylandı.

İbrahim Özbek

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Redmi K60 Ultra

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2023 yılının ilk başlarında tanıtılan Redmi K60 serisine yeni dahil olan Redmi K60 Ultra modeli için 120 W hızlı şarj desteği onaylandı.

23078RKD5C model numarasını taşıyan Redmi K60 Ultra, 3C veritabanında yeni bir listelemede görüldü ve Redmi K60 Pro’da da bulunan Xiaomi MDY-14-ED şarj cihazı aracılığıyla 120W’a kadar şarj desteği ile onaylandı.

Böylece serinin diğer modellerinde sıklıkla dile getirilen hızlı şarj desteği sorunu böylece çözülmüş oldu.

Redmi K60 Ultra

Redmi K60 Ultra’nın Çin dışında Xiaomi 13 T Pro olarak piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yaklaşan her iki telefonun da 6.67 inç OLED ekranlar 144 Hz ekran tazeleme hızı Dimensity 9200 yonga setleri ile beraber gelmesi bekleniyor.

iQOO Neo 7 Pro’nun Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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