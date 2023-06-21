Redmi K60 Ultra 120 W Hızlı Şarj İle Geliyor!

2023 yılının ilk başlarında tanıtılan Redmi K60 serisine yeni dahil olan Redmi K60 Ultra modeli için 120 W hızlı şarj desteği onaylandı.

23078RKD5C model numarasını taşıyan Redmi K60 Ultra, 3C veritabanında yeni bir listelemede görüldü ve Redmi K60 Pro’da da bulunan Xiaomi MDY-14-ED şarj cihazı aracılığıyla 120W’a kadar şarj desteği ile onaylandı.

Böylece serinin diğer modellerinde sıklıkla dile getirilen hızlı şarj desteği sorunu böylece çözülmüş oldu.

Redmi K60 Ultra’nın Çin dışında Xiaomi 13 T Pro olarak piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yaklaşan her iki telefonun da 6.67 inç OLED ekranlar 144 Hz ekran tazeleme hızı Dimensity 9200 yonga setleri ile beraber gelmesi bekleniyor.

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