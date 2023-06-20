iQOO Neo 7 Pro’nun Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

Geçen hafta iQOO, 4 Temmuz’da piyasaya sürülecek iQOO Neo 7 Pro’nun tasarımını açıkladı. Suni deri sırtlı turuncu renkte geleceğini doğruladı. Şirket bugün bu renkli versiyonun Fearless Flame olarak adlandırılacağını ve buna Dark Storm adlı suni deri sırtı olmayan başka bir renk modelinin ekleneceğini açıkladı.

iQOO, Neo 7 Pro’nun teknik özellik sayfasını henüz detaylandırmadı, ancak akıllı telefonun Snapdragon 8+ Gen 1 SoC tarafından destekleneceğini ve telefonun pilini sekiz dakikada %50’ye kadar dolduracağı ilan edilen 120 W şarjı destekleyeceğini doğruladı.

iQOO Neo 7 Pro’nun şu anda Çin’de mevcut olan yeniden markalanmış bir Neo 7 Racing olduğu söyleniyor. Cihazın altında Snapdragon 8+ Gen 1 yongası ve 120 W’a kadar şarj olan 5.000 mAh pil bulunuyor.

Neo7 Racing, altında parmak izi okuyucu bulunan 6,78 İnç FullHD+ 120 Hz AMOLED ekrana sahip, dört kamera ile beraber gelecek. Kamera adasında, 50 MP birincil, 8 MP ultra geniş, 2 MP makro ve 16 MP selfie kamerası yer alıyor. 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolamaya sahip cihaz, Android 13 ile beraber gelecek.

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