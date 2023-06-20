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Realme Narzo 60 Serisinin Sızıntıları Paylaşıldı!

Narzo 60 5G kısa süre önce Dimensity 6020 yonga seti, 8 GB RAM ve Android 13 ile Geekbench'te görüldü.

İbrahim Özbek

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narzo 60

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Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Realme yakında Narzo 60 serisi telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tanıtıma kısa bir süre kala seri için sızıntı haberleri paylaşıldı.

İlk tanıtımlar, telefonda 250.000’den fazla fotoğrafa sahip olma seçeneğiyle uygun fiyatlı depolamaya odaklanmayı öneriyor, bu da 1 TB depolama anlamına geliyor. Toplam depolama rakamına büyük olasılıkla microSD kart genişletme yoluyla ulaşılır.

Narzo 60 5G kısa süre önce Dimensity 6020 yonga seti, 8 GB RAM ve Android 13 ile Geekbench’te görüldü. Realme, Narzo 60 serisi hakkında daha fazla ayrıntıyı 22 Haziran ve 26 Haziran’da açıklayacak, bu da lansmanın Temmuz ayı başlarında gerçekleşmesini bekleyebileceğimiz anlamına geliyor.

narzo 60

Narzo 60 serinin hangi ülkelerde ve hangi fiyat etiketi ile piyasaya çıkacağı konusunda bir haber paylaşılmadı.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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