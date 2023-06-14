iQOO Neo 7 Pro Modelinin Tasarımı Belli Oldu!

iQOO Neo 7 Pro’nun 4 Temmuz’da piyasaya sürülmesi planlanıyor ve şimdi cihaza ilk resmi görseller geldi.

iQOO ekibi, Aralık ayında Çin’de piyasaya sürülen iQOO Neo7 Racing sürümü gibi suni deri bir arka yüzü olan canlı turuncu rengindeki Neo 7 Pro’nun resmi bir görüntüsünü paylaştı.

Daha önce paylaşılan haberler, yaklaşmakta olan Neo 7 Pro’nun yeniden yapılandırılmış bir Neo7 Racing olacağını gösteriyor. 6.78 inç 120Hz AMOLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ve 120 W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil bekleyebiliriz.

Etkinlikten önce kesinlikle iQOO’dan daha fazla özellik ve video paylaşımı görüyor olacağız. Dış dönüşünü ile beraber tamamen kullanıcıların beğeneceği bir şekilde olacağa benziyor.

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