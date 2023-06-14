Ana SayfaAkıllı TelefoniQOO Neo 7 Pro Modelinin Tasarımı Belli Oldu!

iQOO Neo 7 Pro Modelinin Tasarımı Belli Oldu!

iQOO ekibi, Aralık ayında Çin'de piyasaya sürülen iQOO Neo7 Racing sürümü gibi suni deri bir arka yüzü olan canlı turuncu rengindeki Neo 7 Pro'nun resmi bir görüntüsünü paylaştı.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
1
neo pro 7

OnePlus Ace 2 Pro Modelinin Özellikleri Belli Oldu!

Günümüzün popüler akıllı telefon markalarından OnePlus, yeni amiral gemisi modeli Ace 2 Pro'nun özelliklerini açıkladı.Önümüzdeki...

iQOO Neo 7 Pro’nun 4 Temmuz’da piyasaya sürülmesi planlanıyor ve şimdi cihaza ilk resmi görseller geldi.

iQOO ekibi, Aralık ayında Çin’de piyasaya sürülen iQOO Neo7 Racing sürümü gibi suni deri bir arka yüzü olan canlı turuncu rengindeki Neo 7 Pro’nun resmi bir görüntüsünü paylaştı.

Daha önce paylaşılan haberler, yaklaşmakta olan Neo 7 Pro’nun yeniden yapılandırılmış bir Neo7 Racing olacağını gösteriyor. 6.78 inç 120Hz AMOLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ve 120 W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil bekleyebiliriz.

neo pro 7

Etkinlikten önce kesinlikle iQOO’dan daha fazla özellik ve video paylaşımı görüyor olacağız. Dış dönüşünü ile beraber tamamen kullanıcıların beğeneceği bir şekilde olacağa benziyor.

OnePlus Ace 2 Pro Modelinin Özellikleri Belli Oldu!

-- Reklam --

Assassin’s Creed Mirage Yeni Oynanış Videosu Paylaştı!

Günümüzün en büyük video oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Ubisoft hayranlarının merakla beklediği yeni Assassin’s Creed Mirage’nin yeni ve...
Önceki İçerik
OnePlus Ace 2 Pro Modelinin Özellikleri Belli Oldu!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021