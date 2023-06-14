OnePlus Ace 2 Pro Modelinin Özellikleri Belli Oldu!

Günümüzün popüler akıllı telefon markalarından OnePlus, yeni amiral gemisi modeli Ace 2 Pro’nun özelliklerini açıkladı.

Önümüzdeki dönem tanıtılacak olan ve iddialı bir giriş yapmak isteyen OnePlus, Nord 3, Ace 2 Pro ve Fold modelleri ile beraber vitrinde yerini alacak. Ekran tipi ile dikkatleri üzerine çeken OnePlus, deneyimi ilk kez yaşayacak olan kullanıcıları üzmemeyi hedefliyor.

Telefonda 1.5K çözünürlüklü kavisli bir panel yer alacak. İşlemci tarafındaysa Snapdragon 8 Gen 2 mevcut olacak.

150 W hızlı şarj ile desteklenen 5000 mAh bir bataryaya sahip olacak telefon, ilerleyen günlerde resmi olarak satışa çıkacak. Şu an için fiyatı ve satış tarihi hakkında net bir bilgi verilmedi.

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