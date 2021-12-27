Honor Magic V’nin Tasarımı Böyle Olacak

Honor, markanın ilk katlanır akıllı telefonunun Honor Magic V olarak adlandırıldığını resmen doğruladı ve yakında piyasaya çıkmasını bekliyoruz.

Şirket tarafından paylaşılan son video yakında çıkacak olan Honor Magic V katlanır akıllı telefonun tasarımı; telefonun nasıl görüneceği ve nasıl çalışacağı hakkında bize oldukça iyi bir fikir veriyor.

Akıllı telefon, Galaxy Z Flip 3 veya Motorola Razr akıllı telefonlarda gördüğümüz gibi kapaklı değil. Samsung Galaxy Z Fold 3‘e benzer bir kitap tasarımıyla gelecek.

Honor Magic V, büyük ekran deneyimi vaat ediyor. Cihaz açıldıktan sonra tablet benzeri bir deneyim sunacak. Uygulamanın sistem ekranı da optimize hale gelecek.

Honor CEO’su Magic V’nin 2022’de piyasada bulunan lider katlanır akıllı telefon olacağını iddia ediyor. Telefonun ne zaman satışa çıkacağı hâlâ bir sır. Ancak telefonun Ocak 2022’de resmiyet kazanmasını bekliyoruz.