Honor of Kings’ten 2024 Sürprizi: Türkiye’ye Geliyor!

Honor of Kings dünyanın en çok oynanan çevrimiçi savaş arenası oyunu olma özelliğini hala elinde tutuyor. Çin ve Brezilya’da da mobil cihazlarda oynanabilen Honor of Kings, Türkiye’ye de geliyor. Level Infinite ve TiMi Studio Group’un yaptığı açıklamalara göre Honor of Kings’ten 2024 sürprizi var; oyun Türkiye’deki mobil cihazlarda oynanabilir olacak.

Honor of Kings’ten 2024 Sürprizi: Türkiye’de Mobile Geliyor

Küresel çapta oyun severlere kaliteli ve keyifli zaman geçirtecek oyunlar sunmayı amaçlayan Level Infinite ile video oyunu geliştiricisi olan TiMi Studio Grup savaş oyunu severlerin çok hoşuna gidecek bir duyuru yaptı. Buna göre tüm dünyada en çok oynanan çok oyunculu çevrim içi savaş arenası oyunu (MOBA) olan Honor of Kings’in artık Türkiye’deki mobil cihazlarda da oynanabilecek.

Çin menşeli Honor of Kings, 2015 yılında piyasaya sürülmüş ve kısa süre içinde büyük başarıya imza atmış bir MOBA oyunudur. Oyun çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra Çin’de popülaritesini artırdı ve günlük aktif kullanıcı sayısını 100 milyonun üzerine çıkardı. 200 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan oyun mobil MOBA oyunu kategorisinde dünyanın en çok oynanan yapımı oldu.

Honor of Kings Mobil için Ön Kayıtlar Başladı

Honor of Kings resmi çıkış tarihi açıklanmadan evvel 5 Ocak 2024 tarihinde bir ön kayıt süreci başlattı. Ön kayıt sürecinde birtakım ödüller vereceğini de duyuran oyun, Türkiye’deki oyun severleri ön kayıt için davet etti. Türkiye’den katılım sağlayacak oyun severlerle belirli bir aşamaya gelindiğinde, ön kayıt yaptırmış olan oyunculara verilecek olan hediyeler de şu şekilde sıralandı:

Honor of Kings sembolik kahramanlarından biri olan Ying

Ying’in Kızıl Püskül kostümü

500 Adet Elmas

2000 Adet Arcana Parçası

5000 Adet Oyun İçi Para

Tüm kahramanların ücretsiz deneme sürümü (Sınırlı bir süre için)

Honor of Kings Hakkında

Honor of Kings mobilde Çin’den sonra ilk kez 2023 Mart ayında Brezilya’da kullanıcıya sunuldu. Brezilya’daki tanıtımının ardından Google Play Store ve App Store’un ücretsiz oyunlar listesinin zirvesine oturdu. Oyun tutkunları tarafından Brezilya’da da oldukça beğenilen yapım, ülkede 2023 yılının “En İyi Google Play 2023 Oyunu” kategorisinde “Kullanıcıların Seçimi Ödülü”nün sahibi oldu.

Dünyanın en çok oynanan MOBA oyunu olma özelliğini elinde tutan Honor of Kings, bunun için çok çaba harcıyor. Piyasaya sürüldüğü tarihten bu yana, çok oyunculu çevrim içi savaş oyunu tutkunlarının oyun deneyimlerini daha iyi bir seviyeye çıkarmak adına sürekli çalışma içerisinde olan oyun ekibi, emeklerinin karşılığını da böyle bir beğeniye sahip olarak alıyor. Honor of Kings, bütün oyuncuların adaletli biçimde, eşsiz bir savaş oyunu deneyimi yaşamasını; dengeli bir sitem içerisinde, muhteşem kahraman tasarımları ve büyük düşünme becerisi ile sağlıyor.