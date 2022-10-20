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Honor Play 40 Plus 5G, 6.000 mAh pil ile piyasaya çıkıyor

Ahmet Ekinler

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Şirket, X6’yı İngiliz pazarına tanıttığı ve Çin’de yeni bir ürün olan Play 40 Plus 5G‘yi piyasaya sürdüğü için bugün Honor için büyük bir gün. Bu yeni telefon Dimensity 700 yonga seti, 50 MP çift kamera ve devasa bir pil ile geliyor.

Play 40 Plus, 720p çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.74” LCD’ye sahiptir. Ekranın üstünde 5 MP selfie kamerası için küçük bir su damlası çentiği var. Panelin teknolojisi, altında parmak izi tarayıcılarına izin vermiyor, yani sensör yan tarafta, güç tuşunun üzerinde.

Ana kameraya 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Selfie kamerası ise 5MP sensöre sahip. Tasarım açısından Honor, üst üste binen halkalara sahip çift daire çözümünü izlemeye karar verdi, ancak yalnızca renkli versiyonlarda – siyah modelinde bu detay bulunmuyor.

Play 40 Plus’ın pil kapasitesi 6.000 mAh‘dir ve bu şimdiye kadar bir Honor akıllı telefonundaki en büyük pildir. Şarj 22,5 W’a kadar çıkıyor ve bu da onu X7 ve X8 gibi X serisi orta seviye cihazlarla aynı seviyeye getiriyor. Kullanıcı arayüzü, Android 12 tabanlı Magic UI 6.1’dir.

Telefon, ikisi 8 GB RAM’e sahip üç bellek kombinasyonuyla gelir – depolama ya 128 GB ya da 256 GB’dir ve microSD kart yuvası yoktur. Daha temel sürüm 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahiptir.

Honor Play 40 Plus dört renkte gelir – Mor, Gümüş, Mavi ve Siyah. Fiyatlar 6/128GB versiyonu için yaklaşık 165$, 8/128GB versiyonu için 195$ ve en üstteki 8/256GB modeli için 220$ şeklindedir.

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KaynakGsmarena

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