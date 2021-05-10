Honor Play 5, 18 Mayıs’ta Satışa Sunulacak!

Cuma günü Honor, Honor MagicBook X 14 ve MagicBook X 15 dizüstü bilgisayarları ve Honor Tab X7 tabletlerini duyurdu. Bugün Çinli marka, Honor Play 5 akıllı telefonunu 18 Mayıs’ta piyasaya süreceğini resmen doğruladı.

Telefon, su damlası çentikli uzun bir en boy oranı ekranıyla görülüyor. Telefonun sol kenarında bir SIM kart yuvası bulunurken, sağ kısmında bir ses düğmesi ve bir açma/kapatma tuşu bulunuyor. Yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısının olmaması, ekran içi parmak izi sensörüne sahip olabileceğini gösteriyor.

Play 5’in arkasında, merkezde dörtlü kamera kurulumu ve bir LED flaş ünitesi barındıran kare şeklinde kamera sistemi bulunuyor. Arka panelin tasarımı, geçen ay ortaya çıkan sızdırılmış bir görüntüden de farklı görünüyor.

Geçtiğimiz ay Digital Chat Station tarafından Honor Play5’in 6.53 inçlik Full HD + OLED ekrana sahip olduğu ortaya çıktı. Yakışıklı sadece 7,46 mm kalınlığa sahip ve 179 gram ağırlığında raflarda yerini alacak.