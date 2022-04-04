Honor Play6T Serisinin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Honor kısa süre önce, şirketin 7 Nisan’da; yeni bir ürün lansmanı etkinliği düzenleyeceğini ve Honor Play 6T akıllı telefonlarının resmileştirileceğini duyurdu. Şimdi, lansmandan sadece birkaç gün önce; serideki tüm modellerin MediaTek işlemci tarafından destekleneceğini ortaya koyan yeni bir rapor ortaya çıktı.

MediaTek işlemcilerin Honor Play 6T serisindeki telefonlara güç vereceği ortaya çıkarken; işlemcinin tam modeli henüz belli değil Ancak MediaTek Dimensity 820 olmayacağı yönünde söylentiler var.

Honor Play6T Pro’nun görüntüleri ön kamera için delikli bir oyuğa sahip düz bir ekranla geleceğini ortaya koyuyor. 7.45 mm kalınlığa ve sadece 175 gram ağırlığa sahip olacağını da belirtelim.

2388 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç Full HD+ LCD ekrana sahip olacak. 8GB RAM ve 256GB’a kadar dahili depolama ile gelecek.

Ayrıca bkz: Honor Play 30 Plus 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri