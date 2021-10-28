Honor X30 Max Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor bugün X serisi akıllı telefonlarını görücüye çıkardı. Honor X30i‘nin yanında bir de Honor X30 Max satışa çıktı. Cihaz, markanın en yeni multimedya odaklı akıllı telefonu. Büyük bir ekran, çift hoparlör ve oyun için büyük bir pil vaat ediyor. Gelin bu yeni telefona birlikte göz atalım.

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Honor X30 Max

Honor’un yeni gözdesi X30 Max, 2280 x 1080 piksel (FHD +); 16.7 milyon renk çözünürlük ve bir RGBW piksel düzenlemesinin; bir 7.09 inç TFT LCD paneli ile geliyor. Ekran, DCI-P3 renk gamının %100’ünü kapsıyor ve çiy damlası çentiği ile %90 ekran-gövde oranı sunuyor.

Ekran, karanlıkta içerik tüketirken; 2 nit kadar düşük ve güneş ışığı altında ve HDR10 içerik oynatma sırasında; 780 nit kadar yüksek parlaklık sağlıyor. Ayrıca düşük mavi ışık emisyonu için TÜV Rheinland sertifikalı.

Büyük ekrana uyum sağlamak için; telefon Honor Histen Sound desteğine sahip çift stereo hoparlör vaat ediyor. Bu hoparlör, tam ses seviyesinde 78dB ses verecek şekilde monte olmuş.

Devasa bir kamera tasarımına rağmen telefon; yalnızca 64MP ana sensör ve 2MP derinlik sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip. Ayrıca çentiğin içinde 8MP ön kamera var.

Performans söz konusu olduğunda; 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 900 işlemciye sahip. Yazılım cephesinde, Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 var.

Akıllı telefondaki bağlantı seçenekleri arasında çift SIM, 5G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.1, GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou), NFC, USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi; yer alıyor. İvmeölçer, ortam ışığı sensörü, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula ve yana monte parmak izi sensörü gibi tüm temel sensörlere de sahip.

Son olarak Honor X30 Max, 22.5W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ile geliyor. Ayrıca 174.37 x 84.91 x 8.3mm boyutlarında ve 228g ağırlığında. Magical Night Black, Charm Sea Blue ve Titanium Silver adlı üç renk sunan cihazın fiyatı 375 dolardan başlıyor.