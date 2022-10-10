Honor X40 GT, 13 Ekim’de Snapdragon 888 ile Gelecek

Honor X40 serisi, geçen hafta önerilen bir söylenti olan bir GT versiyonunu seriye dahil ediyor. Bugün şirket gelişini resmen onayladı ve yaklaşmakta olan akıllı telefon için bir teaser paylaştı. X40 GT, 13 Ekim Perşembe günü gelecek ve Snapdragon 888 yonga setine sahip olacak.

Resmi teaser ayrıca, arkadaki devasa dairesel bir adada, LED flaşlı bir X şeklinde sıralanmış üç kamera ortaya çıkardı.

Telefonun ön tarafında ortada tek bir delik olacak ve daha az güçlü ve daha ucuz normal X40’ın zaten 120HZ AMOLED ekrana sahip olduğu göz önüne alındığında, panelin bir OLED olduğundan oldukça eminiz.

Honor X40 GT, Çin’deki büyük çevrimiçi perakendecilerde henüz fiyatı olmadan ön kayıt için hazır – muhtemelen 13 Ekim’e kadar böyle devam edecek. Etkinliğe üç gün kaldı, yani başlangıçta yalnızca Çin’de piyasaya sürülen bu telefon hakkında daha fazla ayrıntı ve özellik öğrenmeyi umuyoruz.