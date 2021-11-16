Hoparlör Temizleme Nedir ve Nasıl yapılır?

Hemen hemen her kullanıcı, telefonun ekran ve dış çevresinin temizliğine dikkat etse de, en çok kirlenen ve temizliğe ihtiyaç duyulan yer hoparlörlerdir. Hoparlör temizleme, hem telefonunuzun performansı hem de cihaz hijyeni açısından önemli bir rol oynar. Telefon hoparlörünüzün temizliğine dikkat ederek, telefon ses kalitesini daima en üst düzeyde tutabilirsiniz.

Neredeyse her insan, en çok telefonu ile vakit geçirir. Durum böyle olunca en çok kirlenen kişisel eşyamız, telefonlarımızdır. Gün içerisinde en sık elimize aldığımız ve en çok kullandığımız cihaz olduğu için, cihazlarımız çok çabuk kirlenir. Özellikle hoparlör kısmına giren toz ve pislikler yüzünden, cihazına donanımsal açıdan zarar verebiliriz. Yapılan araştırmalar, elimizden asla düşürmediğimiz telefonlarımızın aslında bir klozetin içinden daha fazla bakteri içerebildiğini gösteriyor!

Bu durumlarda telefon hoparlör toz temizlemesi yapmak oldukça önemli bir hal alıyor. Eğer özellikle son dönemlerde telefon hoparlöründen gelen ses kalitesinin bozulduğunu ve sesin fark edilir derecede azaldığını hissediyorsanız, bir hoparlör temizliği yapma vakti gelmiş demektir. Telefonunuzun hoparlörünü temizlemeden önce; tüm kablolarını çıkartmalı, varsa kılıfını sökmeli, ekran koruyucusunu da çıkartmalı ve telefonu tamamen kapatmalısınız. Bu adımlar, sadece hoparlör temizleme esnasında değil, aynı zamanda telefonunun herhangi bir bölümünü temizleme işlemi esnasında da izlenmelidir.

Diş Fırçası ile Hoparlör Temizleme

Diş fırçası ile hoparlör temizliği yapmak, en güvenli ve en etkili yol olarak göze çarpıyor. Özellikle iPhone hoparlör temizleme tavsiyeleri arasında yer alan bu basit yöntem, yumuşak kıllı bir diş fırçası ya da kuru bir sulu boya fırçası kullanarak nazik hareketlerle iPhone’un hoparlör çıkışındaki yapışkan maddeleri ve kirleri alabilirsiniz. Ayrıca bu yönetimin daha etkili olması için, bir kolonya veya ispirtoya hafifçe batırıp, işleme devam edebilirsiniz.

Kürdan ile Hoparlör Temizleme

Bu yöntem çok güvenli olmasa da, plastik veya tahta bir kürdan yardımı ile hoparlör temizliği yapılabilir. Hoparlör temizleme Xiaomi, Oppo, Samsung ve Apple gibi farklı telefonlarda oldukça önemli bir performans etkileyici olduğu için kürdan gibi hoparlör yuvasına zarar vermeyecek ince araçlar kullanmak önemli bir hal alıyor. Ancak, bu işlemi yaparken çok dikkatli olmalısınız. Hiçbir koşulda kürdan ile hoparlörün içine doğru bir güç uygulamamak.

Bant ile Hoparlör Temizleme

Maskeleme bandı ya da çift taraflı bant kullanarak da iPhone 6 hoparlör temizleme ya da Note 8 hoparlör temizleme işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle maskeleme bandı, basınca duyarlı bir yapışkana sahip olduğu için akıllı telefon hoparlör temizliğinde mükemmel bir etki gösteriyor.

Basınçlı Hava ile Hoparlör Temizleme

Hoparlör temizliği için bir başka yöntemde hava akımı ile temizlik yapmak. Özellikle hoparlörünüzde kumaş kalıntıları varsa bu yöntem başvurmanız gereken ilk yöntemdir. Basınçlı hava spreyi kullanabileceğiniz gibi bu işlemde fön makinesi ve benzeri elektrikli ev aletlerinden de yararlanabilirsiniz. Eğer basınçlı hava spreyi kullanmayı tercih ettiyseniz, kullanım öncesi mutlaka kutudaki yönergeleri ve talimatları okumanız gerekiyor. Hoparlör yuvaları altındaki ulaşması güç kirlere basınçlı hava spreyi yardımıyla ulaşabilirsiniz.

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