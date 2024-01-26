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PS’ye özel oyunlar arasında yer alan Horizon Forbidden West Complete Edition, uzun süredir bilgisayar oyuncuları tarafından da bekleniyordu. Yapımın PC’ye gelmesi için çalışmalara başlanmasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtikten sonra, nihayet müjdeli haber geldi. Horizon Forbidden West Complete Edition PC için ön siparişe açıldı, oyunun çıkış tarihi de netleşti. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

Horizon Forbidden West Complete Edition PC İçin Ön Siparişe Açıldı

Guerrilla, Nixxes Software tarafından geliştirilen ve PlayStation PC LLC tarafından yayımlanacak olan Horizon Forbidden West Complete Edition PC için çıkış tarihi 21 Mart 2024 olarak belirlendi. Oyunun ön siparişleri de 2 ay öncesinde açıldı. Oyunun PC fiyatı Steam için 60 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, elbette oyun platformları bazında farklılık gösterebilecek. Örneğin Epic Games oyunun fiyatını 1500 TL olarak duyurdu. Dolayısıyla 2 platform arasında dahi, 300 TL’den fazla fiyat farkı şimdiden oluştu.

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PlayStation Sahipleri PS Plus ile Bedavaya Oynayabilir

Gamerlar tarafından genel olarak fiyatı yüksek bulunan oyun için ücretsiz oynama imkanı da mevcut. Örneğin PS sahipleri oyunu PS Plus ile herhangi bir ücret ödemeden oynayabilecek. Bunun yanı sıra, bu yapımın da diğer pek çok oyun gibi çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra korsana düşebileceği düşünülüyor.

Oyuncular Ne Dedi?

PlayStation’dan sonra PC için de gelecek olan Horizon Forbidden PC için ön siparişlerin açılmasının akabinde oyun hakkında sosyal medyadaki paylaşımlar hatırı sayılır seviyede arttı. Türk gamerlar oyunun fiyatını yüksek bulurken, indirim dönemlerinde alınabileceğine dikkat çektiler. İşte oyuncuların konu hakkındaki yorumlarından bazıları:

“Tek oyuna 1500 TL’den fazla para verebilecek ekonomik durumumuz yok maalesef. Ancak Steam’in ya da Epic Games Store’un indirim dönemlerinde 500 TL civarından filan almayı düşünebiliriz.”

“PS5 de oynadığım ve beğendiğim yapımlardan biri. Bununla birlikte, ben de fiyatının pahalı olduğunu düşünüyorum. En azından Türkiye ve MENA Bölgesi ülkeleri için farklı bir fiyatlandırma yapılarak yarı fiyatına sağlanabilirdi.”

“Bu fiyata Türkiye’deki satışı son derece sınırlı kalacaktır. Epic Games ya da Steam iyi bir indirim yaparsa düşünülebilir. Bunun haricinde dünyanın en iyi oyunu da olsa 60 doları vermem çok zor. GTA 6 için ancak o paralı gözden çıkarabilirim.”

Horizon Forbidden West Complete Edition PC Sistem Gereksinimleri Nasıl?

Oyunun bilgisayara gelecek olması, gamerlarda donanım yeterliliği düşüncesini de ortaya çıkardı. Oyun için minimum sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı, ancak oyunun sistem gereksinimlerinin nispeten yüksek olacağı ön görülüyor.