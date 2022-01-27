Horizon Forbidden West, PS4’te Böyle Görünecek

Horizon Forbidden West‘i açıklayan bir blog gönderisinde geliştirici Guerrilla, oyunun hem son hem de şimdiki nesil konsollarda çalışırken daha fazla görüntüsünü paylaştı. Oyunu merakle bekleyen herkes görüntülerle kendinden geçti.

18 Şubat’ta piyasaya çıkacak olan Horizon Forbidden West; oyuncuları Aloy’un devasa robotik dinozorlar ve hayvanlar tarafından ele geçirilen Amerika’nın keşfedilmemiş bölgelerine yolculuğuna çıkaracak. Oyunun önceki fragmanları, yeni çapraz geçiş mekaniğini gösterdi; oyuncular, kanca ve yeni bir yamaç paraşütü ile vahşi doğada ve harabelerde tırmanacak.

Ancak bugünün blog yazısı, oyunun PlayStation konsollarındaki performansını ele alıyor.. Oyunun PS5 üzerindeki performansı söz konusu olmazken; PS4 ve PS4 Pro bazında nasıl çalışacağı merak konusu oldu.

Performans gösteren PS4 Pro sahipleri, deneyimden çok fazla kaybedecek gibi görünmüyor. Oyun, doğal olarak, daha düşük bir kare hızında çalışacak. Ancak Aloy’un bir kasabada yürürken yavaş bir çekimi ile bir Clamberjaw’a karşı savaşan bir başkası arasında, oyun sorunsuz çalışıyor.