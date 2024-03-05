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2022 yılının Şubat ayında PlayStation 5 platformunda yayınlanan ve oyun severler tarafından yoğun ilgi gören Horizon Forbidden West’in PC versiyonunun piyasaya çıkacağını sizlere duyurmuştuk. 21 Mart’ta PC oyuncuları ile buluşacak olan yapım için oyuncular oldukça heyecanlı. Oyun hakkındaki yeni haber ise sistem gereksinimleri hakkında. PS5’te rekor kıran, aksiyon rol yapma oyunu Horizon Forbidden West sistem gereksinimleri belli oldu. İşte oyun için minimum, önerilen, yüksek ve çok yüksek sistem gereksinimleri…

Horizon Forbidden West Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Guerrilla Games ve Nixxes Software tarafından geliştirilen ve 2022 yılında Sony Interactive Entertainment tarafından piyasaya sürülen Horizon Forbidden West, PS5 ve PS4 oyun konsollarında oynanabilmekte idi. Oyunun PC’ye geleceği ise kısa zaman önce duyurulmuştu. 21 Mart’ta PC’de yayınlanacak olan popüler oyunun sistem gereksinimleri belli oldu. Steam ve Epic Games Store’da PC için yayınlanacak olan Horizon Forbidden West, henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da ilerleyen zamanlarda taşınabilir oyun konsollarına da gelebilir.

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Gelişmiş grafikler, optimize edilmiş detaylarla PC için hazırlanan oyun için gerekli sistem gereksinimlerine bakıldığında en az 16 GB RAM’e ihtiyaç olduğu görülmekte. Bununla birlikte 150 GB’lık da depolama alanı gerekiyor. PC’de yayınlanacak olan Horizon Forbidden West’in Ray Tracing efektini desteklemeyeceği ancak ve DLSS 3, FSR 3.0 ve XeSS desteğine sahip olacağı belirtilmekte. Bunların yanı sıra oyuncu fare ve klavye tuşlarını özelleştirerek oyun deneyimini artırabilecek. Ayrıca oyunun DirectStorage’ı destekleyeceği ve FPS kilidinin bulunmayacağı belirtilmekte.

Horizon Forbidden West Complete Edition için Gerekli PC Özellikleri

Horizon Forbidden West Complete Edition için gereken PC özelliklerini minimum, önerilen, yüksek ve çok yüksek şeklinde listeleyelim…

Minimum sistem gereksinimleri (düşük ayarlar için)

Hedef: 720P – 30 FPS

İşlemci: i3 8100 / Ryzen 3 1300X

Bellek: 16 GB

Grafik Kartı: GTX 1650 4 GB / RX 5500XT 4 GB

Depolama: 150 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit (1909 ya da daha yüksek bir sürüm)

Önerilen sistem gereksinimleri (orta ayarlar için)

Hedef: 1080P – 60 FPS

İşlemci: i5 8600 / Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB

Grafik Kartı: RTX 3060 / RX 5700

Depolama: 150 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit (1909 ya da daha yüksek bir sürüm)

Yüksek sistem gereksinimleri

Hedef: 1440P – 60 FPS / 4K – 30 FPS

İşlemci: i7 9700 / Ryzen 7 3700X

Bellek: 16 GB

Grafik Kartı: RTX 3070 / RX 6800

Depolama: 150 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit (1909 ya da daha yüksek bir sürüm)

Çok Yüksek sistem gereksinimleri