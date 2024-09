Ana Sayfa » Oyun Horizon Zero Dawn Remastered Çıkış Tarihi Açıklandı, İşte Detaylar! Oyun Horizon Zero Dawn Remastered Çıkış Tarihi Açıklandı, İşte Detaylar! Emine Emre 7 Görüntüleme

Sony tarafından yayınlanan ve en sevilen aksiyon rol yapma oyunlarından biri olan Horizon Zero Dawn’ın remastered versiyonu geliyor. İlk olarak 2017 yılında oyuncuyla buluşan yapım şimdiye dek pek çok ödül aldı ve yüzde 95 gibi yüksek bir beğeni oranına sahip. Oyunun yeniden yapım sürümü de uzun zamandır bekleniyordu ve nihayet Horizon Zero Dawn Remastered çıkış tarihi açıklandı. İşte ayrıntılar…

Horizon Zero Dawn Remastered Çıkış Tarihi Açıklandı

Sony, State of Play etkinliğinde Horizon Zero Dawn Remastered versiyonunu duyurdu. En sevilen rol yapma oyunlarından biri olan Horizon Zero Dawn’ın remastered versiyonu uzun zamandır beklenmekte idi ve nihayet çıkış tarihi belli oldu.

Horizon Zero Dawn 2017 yılında PS4 için piyasaya sürüldü ve akabinde 2020’de PC oyuncularına sunuldu. Guerilla Games tarafından geliştirilen yapımın yeniden yapımı hem PC hem de PS5 kullanıcılarına sunulacak; üstelik PS5 Pro ile de tam uyumlu bir yapıya sahip olacak. PS5 Pro’nun 7 Kasım’da piyasaya çıkması bekleniyor ve bu tarihten sonra Horizon Zero Dawn Remastered versiyonu PS5 Pro’nun güçlü donanımından faydalanabilecek.

Horizon Zero Dawn Remastered Ne Zaman Çıkacak?

Sony tarafından belirtildiği üzere oyunun yeniden yapımı 31 Ekim 2024’te oyuncuya sunulacak. Remastered versiyonunda oyuncunun karşılaşacağı yeniliklerden bahseden Jan-Bart van Beek (Guerilla Games sanat ve animasyon direktörü), oyunda 10 saati aşkın yeniden kaydedilmiş sesin bulunduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Remastered versiyonunun; geliştirilmiş karakterler, aydınlatmalar, animasyonlar ve dokulara sahip olduğu, bunların yanı sıra oyun deneyimini artıracak özelliklerin eklendiği belirtildi.

Horizon Zero Dawn Remastered yapımı Nixxes tarafından geliştirildi. Nixxes oyunun tasarım ve ses özelliklerini daha üst seviyeye çıkardı. Bu kapsamda Atmos rendering ile oyun severlere etkileyici bir ses deneyiminin sunulması amaçlanmakta. Remastered sürümü kapsamında Frozen Wilds DLC’sinin de oyunculara sunulması planlanmakta. Söz konusu genişleme paketi yeni ekipmanlar, kabiliyetler ve haritalar barındırmakta.

Remastered sürümünde PC oyuncuları performansı artırabilmek için NVIDIA DLSS 3 teknolojisinden faydalanabilecek ve bunun yanı sıra ultra geniş çözünürlük desteğinden de yararlanabilecek. Orijinal versiyondaki erişilebilirlik nitelikleri remastered versiyonunda da bulunurken, Haptic geri bildirim ve kontrol şemaları da oyuncu deneyimini daha üst seviyeye çıkarmak üzere tasarlamış durumda. Remastered özellikleri kapsamında oyuna yeni gelen özelliklerden biri de isteğe bağlı erişilebilirlik özelliği. Bu özellik sayesinde oyuncu, interaktif öğeleri dokunsal ve sesli bildirimlerle fark edebilecek.

Fiyatı Ne Kadar?

31 Ekim’de oyun severlere sunulacak olan Horizon Zero Dawn Remastered versiyonu yaklaşık 50 dolar seviyesinden satışa çıkacak. Bu fiyat oyunu tamamen yeni alan oyuncular için; hali hazırda oyunun orijinal ya da Complete Edition sürümlerine sahip olanlar ise 10 dolarlık bir fiyatla remastered sürümüne erişebilecek.

Horizon Zero Dawn oyunu pandemi döneminde Sony tarafından ücretsiz sunulmuş ve bu dönemde pek çok oyuncu bu yapımı kütüphanesine bedava bir şekilde eklemişti. Oyuna bu şekilde ücretsiz sahip olanlar da 10 dolar karşılığında remastered versiyonunu edinebilecek.