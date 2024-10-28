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Guerrilla Games ve Nixxies Software tarafından geliştirilen Horizon Zero Dawn Remastered, 31 Ekim 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. Sony tarafından yayınlanacak olan oyun aksiyon ve macera oyunu severlerin tutkunu olacağı bir yapım. Oyunu PC de oynamak isteyenler için Horizon Zero Dawn Remastered sistem gereksinimleri açıklandı. İşte minimum seviyeden, çok yüksek seviyeye kadar olan PC gereksinimleri…

Horizon Zero Dawn Remastered Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Bir PlayStation oyunu olan Horizon Zero Dawn’ın remastered versiyonu yakın zamanda piyasaya çıkacak. Oyun PlayStation ve PC platformlarında yayınlanacak. Horizon Forbbiden West’in grafiklerine benzer bir yapıda gelecek olan oyun PC gereksinimleri bakımından da Forbbiden West’e benziyor.

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Horizon serisinin yeni oyunu role playing game, macera oyunu, nişancı oyunu kategorilerinde yer almakta. Horizon Zero Dawn oyunu 2017 yılında konsolda, 2020 yılında da PC’de yayınlanmıştı. Oyunun Steam beğeni puanı 10 üzerinden 9 ve bu beğenilen oyunun remastered versiyonu da merakla beklenmekte. İşte oyunun PC gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

Performans: 720p, 30 FPS

İşlemci: Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1300X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB ya da AMD Radeon RX 5500 XT 4GB

Depolama: 135 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit, sürüm 1909 veya üzeri)

Önerilen PC gereksinimleri:

Performans: 1080p, 60 FPS

İşlemci: Intel Core i5-8600 ya da AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 ya da AMD Radeon RX 5700

Depolama: 135 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit, sürüm 1909 veya üzeri)

Yüksek sistem gereksinimleri:

Performans: 1440p, 60 FPS ya da 4K, 30 FPS

İşlemci: Intel Core i7-9700 ya da AMD Ryzen 7 3700X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 ya da AMD Radeon RX 6800

Depolama: 135 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit, sürüm 1909 veya üzeri)

Çok Yüksek sistem gereksinimleri: