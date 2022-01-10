Hoşlandığın Kıza Sorulacak Sorular 2022

Aşk, günümüzün en çok hasret duyulan duygularından birisidir. Özellikle aşk ve hoşlanma birbiri ile çok karıştırılıyor. Bir insandan hoşlandığınız zaman onu tanımak için birkaç soru sorabilirsiniz. Özellikle ona sorduğunuz sorular sizin hakkınızda ona fikir, ayrıca cevaplarda sizlere onun hakkında fikir verecektir. Hoşlandığın kıza sorulacak sorular hakkında bir bilginiz yoksa bu yazımız tam sizlere göre.

Yeni tanışılan bir kıza ne sorular sorulur. İlk olarak yeni bir kız ile tanıştığınız zaman heyecandan ne diyeceğini unutmuş olabilir hatta konuşamamış bile olabilirsiniz. Bu durumu yaşamamak için önceden bazı konulara hazırlanıp ilk buluşmada bu konular ile iyi bir hava yakalayabilirsiniz.

Özellikle insanlar birinden hoşlanma aşamasında karşı cinsin söylediklerine, sordukları sorulara ve ses tonuna çok dikkat ediyor. Ayrıca ona güzel ve ilgi çekici sorular sormak sizi daha çok merak etmesine ve dikkatini tamamen size vermesine olanak sağlayacaktır. Genellikle ilk görüşmeler sanal ortamlarda oluyor. Bunun yanında eski olsa da en etkili yöntem yüz yüze görüşmelerdir. Genellikle ilk buluşmalarda sohbetler soru-cevap şeklinde devam eder. Bu durumda sizlerin ihtiyacını karşılayacak kıza sorulacak sorular 2022 yılı için tüm önerileri aşağıda sıraladık.

Genel olarak bakacak olursak ana başlıklar şu şekilde;

Filmler ve diziler

Okul Hayatı

Hobiler

Korkuları ve Sevdikleri

Yemekler

Burç

Fal

Hayvanlar

Kitaplar

Müzik

Spor

Tatil

Filmler ve Diziler

En sevdiği dizi hangisi?

Bir filmi tekrar izleyecek olsa bu hangisi olurdu?

Yabancı dizileri mi daha çok seviyor yoksa yerli dizileri mi?

Yeşilçam filmlerini sever mi?

Yeşilçam filmlerinden hangisini daha çok seviyor?

En sevdiği Yeşilçam karakteri hangisi?

Hangi tür filmleri izlemeyi seviyor?

Korku filmleri izleyebiliyor mu?

Gündemdeki konularla bağdaştırdığı film ya da dizi var mı? Varsa hangisi?

En beğendiği oyuncular hangileri?

Okul Hayatı

Hiç kopya çekmiş mi? Kopya çektiyse hangi dersten ve hangi sınıftayken yapmış?

En sevdiği öğretmeni kimdi?

Okul arkadaşlarından hala görüştüğü kişiler var mı?

Sosyal medyadan okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini takip ediyor mu?

En sevdiği ders hangisi? Hiç sevmediği ders hangisi?

Notları nasıldı? Okul puanı nasıldı?

Üniversite okuyorsa / okuduysa bölümünden memnun mu? İstediği mesleğin eğitimini mi almış? Yoksa ailesinin zoruyla mı okumuş?

Hobiler

En sevdiği aktivite hangisi?

İnternette takılmayı seviyor mu?

Arkadaşlarıyla vakit geçirmekten keyif alıyor mu?

Sinemaya gidiyor mu? Gidiyorsa en son hangi filme gitmiş?

Alışveriş yapmaktan hoşlanıyor mu? En sık gittiği mağazalar hangileri?

Korkular

En çok korktuğu şey nedir?

Yalnız kalmaktan korkar mı?

Kapalı alan korkusu var mı?

Fobileri neler?

Yemekler

Yemek yapabiliyor mu? Yapabiliyorsa en güzel hangi yemeği yapar?

En sevdiği yemek hangisi?

En sevdiği sebze ve meyve hangisi?

Sağlıklı beslenir mi?

Abur cubur ya da atıştırmalıkları çok sık tüketiyor mu?

Asla yemem dediği yiyecek hangisidir?

Yöresel yemeklerden sevdiği ve sevmediği yiyecekler hangileri?

Sakatatlarla arası nasıl?

Bir şeyi yemeden önce nasıl yapıldığını araştırır mı?

Tatil

Gittiği şehirler hangileri?

Yurt dışına hiç çıkmış mı? Çıktıysa hangi ülkelere gitmiş?

Gördüğü yerler arasında en çok beğendiği yer neresi?

Tatile gider mi? Giderse en sevdiği ve unutamadığı yer neresidir?

Memnun kalmadığı ve bir daha gitmem dediği yerler neresi?

Burçlar

Burcu nedir?

Burcunun özellikleri neler ve bu özelliklerden hangilerini taşıyor?

Hangi burçlarla iyi anlaşır? Hangi burçlarla anlaşamaz?

Fal

Fala inanır mı?

Hayatında hiç fal baktırmış mı?

Kahve falından anlar mı? Kahve falı bakabilir mi?

El falı, yüz falı, kum falı ve diğer fal türlerinden hangilerini biliyor?

Hayvanlar

Böceklerden korkar mı? Korktuğu hayvanlar hangileridir?

En sevdiği hayvan hangisi? En sevmediği hayvan hangisi?

Hiç yolda bulduğu bir hayvanı evinde bakmış mı?

Evcil hayvanı var mı? Varsa nasıl bakıyor?

Müzik

Hangi tür müzikten hoşlanır?

Hangi sanatçıları daha çok dinler?

En beğendiği yerli ve yabancı müzik grupları hangileridir?

Spor

Yaptığı bir spor var mı?

Önceden hiç voleybol, tenis ya da basketbol oynamış mı?

Yüzme biliyor mu?

Kadınların futbol oynaması hakkında ne düşünüyor?

Çevresinde sporla ilgilenen birileri var mı?

Kitaplar

En sevdiği kitap ve en sevdiği yazar hangisi?

Şiir kitaplarını sever mi?

Ne tür kitaplar okumayı sever?

Kitabı olan filmlere karşı bakış açısı nasıl?

En sevdiği şair kimdir?

Bu konuların dışında birçok konu daha ilk tanışmada sorabilirsiniz. Ayrıca hoşlandığın kıza sorular sorarken ses tonuna ve üsluba çok dikkat etmelisiniz. Unutmamalısınız ki kadınlar ince detaylara çok önem verirler.

Ayrıca bkz: Sevgili veya Flörtle Konuşulacak Konular