Sevgili veya flörtle konuşulacak konular bir ilişkide önemi çok büyüktür. Birçok ilişki aslında çiftlerin birbiri ile artık konuşulacak konu olmaması sebebi ile bitmektedir. Veya bitmese bile artık iki taraf içinde ilişkiden sıkılma yolları açılır.

İlk olarak Genel konuşulacak konulara göz atalım;

Hayat hedefleri: Yeni ilişkiler heyecan verici ve gizemli olmakla birlikte ilişkinin başlangıcında hayat hedefleri ve amaçlarla ilgili konuşmak önemlidir. Bu sayede ilişkide sıkışıp kalmaktan kaçınmış olursun. Sevgilinle birbirinizin hedeflerini ve ilgi odaklarını anlamaya başlamak için en ideal noktalardan biridir.

Birlikte gezip görülecek yerler: Hafta sonunu birlikte geçirmek ve yeni yerler hakkında konuşmak yeni bir ilişkide çok eğlenceli olabilir. Hafta sonu boyunca birkaç saat geçirmeyi sevdiğin birkaç favori mekanın var mı? Yoksa yeni bir restoran veya kesinlikle gitmeniz gereken yeni bir film mi var? Bunlar hakkında konuşabilirsiniz.

Hayatla ilgili dedikodular: Arkadaşlarından biri ve onun ilişkisi hakkında, iş hakkında veya televizyonda sevdiğin programlardan biri hakkında konuşun. Yeni bir ilişkide en sıra dışı konuşmalar bile ilgi çekici olabilir. Ortak arkadaşlarınız hakkında mutlu dedikodular yaparak birbirinizi daha yakından tanıyabilirsiniz.

Yaşam tarzı ve alışkanlıklar: Sevgilin hafta sonu boyunca ne yapmaktan hoşlanır? Bir gece yemeğe çıkılacak olsa giyinmek ne kadar zaman alır? Her akşam oyun oynamak için ne kadar zaman harcıyor? Evcil hayvanlar hakkında ne düşünüyor? Kitaplar hakkında ne düşünüyor? Yeni bir ilişkide konuşacak çok heyecan verici şey vardır.

Geçmiş ilişkiler: Burası biraz gerilim doludur. Geçmiş ilişkiler hakkında konuşmak en başında çok iyi bir fikirmiş gibi gelmeyebilir. Ancak zamanın doğru zaman olmasını beklerken aslında çok fazla fırsat tepmiş oluruz. Bu konu hakkında konuşmaktan kaçmaktan ziyade gayet anlayışlı bir şekilde bu konuyu sevgilinle konuşmalısın.

Sohbet başlatıcı konular

Birisiyle yeni tanıştığın zaman konuşacak bir şeyler bulmak kolay olmayabilir. İlgilendikleri bir şey bulduğunu fark ettiğin zaman bu konu hakkında konuşmaya devam edin. Onlara ilgilendikleri şeyler hakkında takip soruları sorun. Genellikle insanlar kendileri hakkında konuşmaktan hoşlanırlar.

Mevcut durum: Genellikle bir konuşma başlatmanın en iyi yolu mevcut durumun hakkında konuşmaktır. Soracağın sorular, bulunduğun yere ve ne yaptığına göre büyük farklılık gösterecektir. Örneğin, sevgilinin bir şey beklediğini biliyorsan ona ne beklediğini sorabilirsin.

İş veya okul: Okulun nasıl gittiğini veya işin nasıl gittiğini sorabilirsin. İşinden memnun olup olmadığını sorarak sohbeti devam ettirebilirsin. Mevcut işinde veya okulunda daha iyi olmasını beklediği bir şeyler olup olmadığını öğrenebilirsin.

Kıyafetler: Bu her zaman günü kurtarıcı bir girişimdir. Sevgilinin giydiği kıyafet hakkında konuşmaya çalışabilirsin. Örneğin giymiş olduğu koyu lacivert kot pantolonu tamamlayabilecek beyaz bir tişörtün ona çok yakışacağından bahsedebilirsin.

Son gelişmeler: Haberlere yansıyan son gelişmeler hakkında neler düşündüğünü sorabilirsin. Haberleri ne kadar takip ettiğini, haber alırken hangi kanalları kullandığını (haber sitesi, sosyal medya vb.) sorabilirsin. Bu onun sevdiği bir konu olursa, konuşulacak iyi bir konu buldun demektir.

Spor: Hem bir kadının hem de bir erkeğin ucundan bile olsa takip ettiği çeşitli spor dalları vardır. Erkekler için futbol ön plandadır. Konuşacak bir konu arıyorsan ve yeni şeyler keşfetmekte zorlanıyorsan spordan bahsedip ilgi duyduğu bir alana giriş yapabilirsin.

Yakın gelecek: Hafta sonu ne yapacaksın? Bir sonraki tatil için planların neler? Bu hafta seni bekleyen ne önemli gelişme ne olacak? Bu şekilde yakın geleceği ilgilendiren sorular sorarak konuşacak konular bulabilirsin.

Kız Arkadaşla Konuşulabilecek Konular

Onunla ilk buluşman olabilir. Bir kıza ne söyleyeceğini bilmek ilişki kurmanın temel anahtarıdır. Sonuçta, söyleyecek bir şeyin yoksa karşındakini biraz daha tanıma fırsatı elde edemezsin. Her kız doğal olarak farklı olsa bile hepsiyle güvenli bir şekilde konuşabileceğin bazı konular vardır.

Kültür: Müzik, film, sanat ve kitaplar hakkında konuşarak her zaman güvenli limanda ilerleyebilirsin. Bu tür bir durumda konuşma iki yönlü olacaktır. Örneğin, söylenilen bir kitabı henüz okumamış ise ona bu kitabı hediye etmeyi düşünebilirsin. Eğer okumuş ise o kitap hakkında bir şeyler konuşma fırsatı elde edersin.

Hobiler: Bir kişinin hobileri genellikle kim olduğunu yansıtan en önemli değerlerden biridir. Sonuçta zamanlarının çoğunu bu şekilde geçirirler. Hobiler insanların eğlenmek için yaptıkları şeyler olduğundan konuşma otomatik olarak iyimser ve olumlu olacaktır.

Çevre: Bazen doğaçlama yapman gerekebilir. İlham almak için çevreni kullanabilirsin. Havadan sudan konuşmak her zaman kolay kaçmak demektir. Gözlem yapın ve ona sorular sorun. Daha derinlemesine sohbet etmek istiyorsan buna ihtiyacın olacaktır.

Deneyimler: Yaptığı şeyler hakkında konuşmak onu tanımanın harika bir yoludur. Aynı şekilde senin yaptığın şeyler hakkında konuşmak seni tanımasına yardımcı olur. Geçmiş işlerden, tatillerden ve bugüne kadar yaptığın ilginç şeylerden bahsedebilirsin.

Hedefler: Hayaller tıpkı deneyimler gibi senin bir parçan durumundadır. Henüz bir şey yapmamış olman gelecekte yapmayacağın anlamına gelmez. Ona gelecek planlarını sormalısın. “Kendini beş yıl içerisinde nerede görüyorsun?” güzel bir başlangıç sorusudur.

Aile: Aile bir sohbeti dopdolu hale getirecek en önemli konulardan biridir. Herkesin hedefi her nasıl farklıysa ailesi ve aile geçmişi de farklıdır. Bu nedenle konuşulacak çok şey olduğu unutulmamalıdır. Aile hakkında konuşarak aynı zamanda onunla ilgili bir şeyler öğrenmeyi başarabilirsin.

Uzun Süreli İlişkilerde Konuşulacak Konular

Uzun süreli ilişkilerin yaşanması kolay değildir. Ancak birkaç yıldır bir sevgilin varsa ve hala birbirinize aşina durumdaysanız buna şükretmelisiniz. Bu ilişki birbirini seven ve birbirlerini dünyadaki herkesten daha fazla anlayan iki kişi tarafından tanımlanmış bir şey değildir.

Mali durum: Finans ve para sorunları uzun vadeli ilişkilerde oldukça önemli bir role sahiptir. Uzun vadeli bir ilişkide para memnuniyeti ancak iki tarafın ortak bir paydada buluşabilmesi ile mümkün olur. Para tasarrufu yapmak, para yatırmak ve para harcamak gibi eylemlerde ortak karar alabilmek için konuşmak önemlidir.

Gelecek: Uzun vadeli bir ilişkinin doyurucu konuşmalarından biri gelecekteki planlar ve yaşamdaki hedeflerdir. Sevgilinle hayalleriniz hakkında konuşabilirsiniz. Onun isteklerini ve hayallerini anladığından emin olmalısın. Bazen bir şeyleri bildiğini düşünürsün ama gerçek çok farklı olabilir.

Tatiller: Tatiller her çift için mutlu bir zamandır. Tüm yıl boyunca süren sıkı çalışmanın ardından yaşamın heyecanını yenilemek için heyecan verici ve zevkli bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Birkaç ay sonra seyahat edecek olsan bile tatil hakkında konuşmalısın. Mesela molalar veya romantik kaçamakları konu edinebilirsin.

Çocuklar ve aileler: Aileler dışarıdan mükemmelmiş gibi görünebilir ancak her birinin kendi içerisinde çeşitli sıkıntıları vardır. Aile meselelerini ve sıkıntılarla nasıl başa çıkabileceğinizi tartışabilirsiniz. Çocuklar ve yaşantınızın geri kalanı hakkında çeşitli planlar yapabilirsiniz.

Fikri konuşmalar: Mükemmel bir ilişkide her iki taraf da birbirlerinin düşünce ve davranışlarını tahmin edebilmelidir. Ancak küçük tuhaf işler veya mutlu sürprizler her zaman olacaktır. Hayat, en az bizim kadar eşsiz olan karmaşık bir deneyimdir. Sevgilinle hayat hakkında çeşitli entelektüel ve fikri konuşmalar yapabilirsin.

Sevgiliyle Konuşulacak Konular (Sorular)

Hangi yabancı ülkede yaşamayı isterdin?

Rahatlamak için en sevdiğin yol nedir?

Daha iyi bir hediye nedir: Bir çiftler günü, bir hafta sonu kaçamak, ya da elmas takı?

TV mi yoksa YouTube mu?

Para bir faktör olmasaydı, nerede yaşardın?

Eğer bir şarkıyı mükemmel bir şekilde söyleyebilseydin, hangi şarkıyı seçerdin?

Teknolojinin en çok nesini seviyorsun? Teknolojinin en az nesini seviyorsun?

Hangi yolculuğa çıkmak isterdin?

En sevdiğin çiçek nedir?

Okyanus manzaralı bir yerde mi yoksa şehir silüeti manzaralı bir yerde mi yaşamayı tercih edersin?

Ustalaşmak için en çok hangi beceriyi çalıştın?

Hangisi daha korkutucu: 1000 kişiye konuşma yapmak mı yoksa paraşütle atlamak mı?

Piyangoyu kazansan, hala çalışır mıydın?

Hiç bir şeyi boykot ettin mi ya da protesto ettin mi?

Sahip olduğun en iyi iş neydi?

Ailenden öğrendiğin en önemli şey nedir?

En çok hangisini arzuluyorsunuz: İstikrar mı yoksa macera mı?

Eşsiz mi olmayı mı yoksa anlaşılmayı mı tercih ederdin?

Hiç meditasyon yaptın mı?

5 yıl sonra hayatının nasıl olmasını istiyorsun?

Genel Konular

Çocukluk Anıları

Kuşkusuz kadın veya erkek fark etmeksizin, en tatlı sohbet çocukluğun tatlı anlarını hatırlamakla olacaktır. Birlikte çocukluk anılarınızı konuşabilirsiniz. Ortaya hem eğlenceli bir sohbet konusu çıkacaktır hem de birbirinizi daha iyi tanıma şansı bulabilirsiniz. Kahkahaların eksik olmayacağı da kesin…

En Büyük Hayalleriniz

Hayaller, insanları birleştirici güce sahiptir. Hayallerinizi konuşmak her iki taraf için de umut aşılayıcı ve keyifli olacaktır.

Sevdiğiniz ve Sevmediğiniz Yemekler

Herkes yemek yemeyi sever. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz yemekler hakkında bir sohbet başlatabilirsiniz. Böylece dışarı çıktığınızda ona ne ısmarlamanız gerektiğini bilirsiniz

Yapmayı Sevdiğiniz Hobiler veya Uğraşlar

İnsanlar yaptığı şeylerden bahsetmeyi severler. Özellikle bunu sevdikleri insanlarla paylaşmaya bayılırlar. Sevgilinizle yapacağınız sohbetlerde konuşulacak konu arayışınızın kurtarıcısı bu konu oluyor. Uğraşlarınızdan ve hobilerinizden bahsedin. Belki ortak bir tane çıkar!

Seyahat Etmek İstediğiniz Yerler

Gezmeyi seven bir çift iseniz seyahat etmek istediğiniz yerlerden bahsetmek, sohbetinize ayrı bir sinerji katacaktır!

Atılmak İstediğiniz Maceralar

Maceraperest sevgililer için atılmak istenilen maceralardan bahsetmek gibisi yok! Belki de bungee jumpingten veya yamaç paraşütünden hoşlanan bir çift olabilirsiniz?!

En Gizli Sırlarınız

Henüz yüzük parmaklarınız boş olsa da ilişkinizin gittiği yön, en gizli sırlarınızı paylaşmak için doğru anın geldiğinin işareti olabilir. En sevdiğiniz o insanla, en gizli sırlarınızı paylaşın!

En Büyük Utançlarınız

Utançlar bizi olgunlaştırır. Komik anılarınızın ve buruk anılarınızın sohbete dâhil olmasıyla konunun ne kadar derinleştiğine inanamayacaksınız…

Değer Verdiğiniz Şeyler

Değer verdiğiniz şeyleri paylaşmak, hayatta doğru arkadaşı bulup bulmadığınız konusunda size yardımcı olabilir ve sohbetinizi renklendirebilir. Üstelik ilişkinizin bağlarını güçlendirme noktasında da itici bir rol oynayabilir.

Nelere Gülüyorsunuz?

Bazen bir sosyal medya fenomeni bazen ise bir sitcom, sizin nelere güldüğünüzü ve sizi nelerin eğlendirdiğini gösterir. Güldüğünüz ve eğlendiğiniz şeyleri paylaşarak neşeli anlarınızı çoğaltabilirsiniz.

Sanata Olan İlginiz

Sanat meraklısı kişilerseniz, biraz sanattan konuşabilir. Sanat üzerine derin sohbetler geliştirebilirsiniz.

Yaşamak İstediğiniz Gelecek

Gelecek her zaman belirsizliğini korusa da bu belirsizlik üzerine hayal inşa etmek her zaman bizler için heyecan verici olmuştur. Yaşamak istediğiniz gelecek ile ilgili konuşarak sohbeti ilginç bir yere götürebilirsiniz.

Hayatınızda Etkili İnsanlar

Hayatınızda sizin için etkili insanlar hakkında konuşabilir ve sizin hayatınıza kattıkları değerlerin üzerine mini sohbetler gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Sevgiliyi Rehbere Kaydetme İsimleri