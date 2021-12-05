Sevgiliyi Rehbere Kaydetme İsimleri

Aşk, hayatta karşılaşacağımız en güzel duygudur. Uzun birliktelikler ve güzel anları sevgilimiz ile paylaşırız. Ayrıca sevgilimize birçok farklı şekilde hitap ederiz. Sevgilimiz telefon numarasını rehberimize farklı şekillerde kaydedebiliriz. Bazen komik bazense romantik kelimeler kullanırız. Bu yazımızda sizler için sevgiliyi rehbere kaybetme isimleri için farklı önerileri derledik.
Bazı sevgililer birbirlerini telefon rehberine adıyla değil de aralarında olan duyguları ifade eden kelimeler ile kaydetmeyi tercih etmektedir. Bazı çiftler ise romantizmin dışında komik veya İngilizce kelimeler kullanabilirler.
Telefon rehberine eğlence katma arzusu içinde olanlar farklı isim ve simgeler kullanarak rehberlerine kayıt yapabilmektedirler. Bu kayıt biçimi ise en fazla sevgiliyi rehbere kaydetme esnasında tercih edilmektedir. Sevgilisinin sahip olduğu kişisel özelliğine, göz rengine, saç rengine, sevdiği sözlere ve ona ait olan simgelere göre isim takan kişilerin varlığı söz konusudur.
Bu tercih kimi zaman mizahi, kimi zaman duygulu kimi zamanda gerçekçi isimler kullanılarak yapılır. Çok sevmekte olduğu ve bir türlü vazgeçemediği eski sevgilisine özel sevgi kelimeleri veya sevgili adlar belirlenebilmektedir. Aynı şekilde imkansız olanı yansıtan isimler de sevgiliyi telefon rehberine kaydetme isimleri olarak tercih edilebilmektedir.
Sevgiliyi Rehbere En güzel Kaydetme İsimleri
- Tatlişko
- Esmerim
- Esmer Bomba
- Boncuk Gözlüm
- Boncuğum
- Aşk Kuşu
- Aşk Tavşanı
- Aşk Kelebeği
- Altın Saçlım
- Alın Yazım
- Gecem
- Gündüzüm
- Kalbimin Sahibi
- Kalbimin Prensi
- Hikayem
- Şekerlik
- Şekerim
- Canımın En İçi
- Canımın Ortası
- Yeganem
- Yegane Sevgilim
- Sonum
- Nefesim
- Özelim
- Ateşim
- Yaşama Sebebim
- Göz Bebeğim
- Ay Sonrası
- Aydınlığım
- Işığım
- Hayat Suyum
- Gülüş Sebebim
- Yaşam Pınarım
- Yaşamım
- Ömürlüğüm
- Ömrüm
- Heyecanım
- Eksim Yarım
- Diğer Yanım
- Perim
- Şans Perim
- Aşk Perim
- Hıçkırığım
- Neşe Kaynağım
- Gönül Bahçem
- Biriciğim
- Biricik Sevgilim
- Kalbimin Sesi
- Özüm
- Tekim
- Melodim
- Ruhumun Işığı
- Zeytin Dalım
- Vazgeçilmezim
- Aşk Yıldızı
- Kalp Atışım
- Yüreğimin Efendisi
- Eş Anlamlım
- Göz Bebeğim
- Günebakanım
- Ezelim
- Ebedim
- Nazlım
- Baş Tacım
- Hasretim
- Sebebim
- Bakakaldığım
- Nasibim
- Kırmızı Çizgim
- Çayımın Şekeri
- Gökyüzüm
- Özgürlüğüm
- Göz Yaşım
- Sinek Vızıltım
- Sırdaşım
- Cennet Gözlüm
- Orman Gözlüm
- Bal Prensesi
- Varlığım
- Cennet Bakışlım
- Hanımım
- Kovboyum
- Aslanım
- Yiğidim
- Şövalyem
- Limanım
- Sahilim
- Uydum
- Dağım
- Toprağım
- Hırçınım
- Paşam
- Çikolatam
- Gül Bahçem
- Gönül Hırsızı
- Lordum
- Deli Fişeğim
- Gölgem
- En En En Sevgilim
- Davşanım
- Yavru Ceylan
- Minik Kuzu
- Ponçik
- Aşkitella
- Aşko
- Tek Aşk
- Isırığım
- Pıtırcığım
- Kurabiyem
- Uğur Böceği
- Bal Porsuğu
- Sevimli Ayıcık
- Hazinem
- Servetim
- Pırlantam
- Elmasım
- Melek Bakışlım
- Çocukluk Aşkım
- Orkidem
- Gülüm
- Karamelam
- Mühür Gözlüm
- Yağız Atım
- Kraliçem
- Prenses
- Leydim
- Zor Aşkım
- Yüzü Güzelim
- Yüreklim
- Zümrütüm
- Cici Bebek
- Divam
- Yoldaşım
- Yol Aşkım
- Yeminim
- Yasaklık
- Ulaşılmazım
- Yangınım
- Yalancı Yarim
- Ölümsüz Aşkım
- Uçurumum
- Sütüm
- Reçelim
- Pandam
- Minik Pandam
- Tesadüfüm
- Şekerparem
- Helvam
- Şaşkın Ördek
- Sütlü Kahvem
- Sütlacım
- Sevgi Hırsızı
- Pankek
- Sarı Papatyam
- Ömür Törpüm
- Ömürlük Sevdam
- Macerem
- Lolipopum
- Minnak Sevgilim
- Kalp Çarpıntım
- Sarmaşığım
- İncim
- İnce Sızım
- İlk Göz Ağrım
- Dünya Güzeli
- Aşk Korsanı
- Aşk Edici
- Gülpembe
- Nurum
- Gözümün Nuru
- Gönlü Güzel Kadın
- Fındık Kurdum
- Fındık Faresi
- Enerjim
- Masal Perim
- Gelinciğim
- Kaderim
- Delibal
- Dumanım
- Duman Gözlüm
- Derinim
- Derin Tutkum
- Derin Sevdam
- Deniz Kızı
- Deniz Yıldızım
- Deniz Kabuğum
- Dipsiz Gölüm
- Cicim
- Ağzımın Tadı
Erkek Sevgiliye İngilizce Rehber İsimleri
Love Muffin: Tatlı bir çörek çeşidi.
Big Guy: İri boylu ve uzun boylu.
Sexy Man: Çekici ve alımlı.
Boyfriend: İngilizce erkek arkadaş.
My Rock: Güçlü ve kendini öz güveni yüksek.
Handsome: İngilizce Yakışıklı.
My Romeo: Romeo ve Juliet’in aşkının baş kahramanı.
Kız Sevgiliye İngilizce Rehber İsimleri
Sweetheart: En çok kullanılan İngilizce kaydetme şekli.
Darling: Sevgilim anlamında İngilizce sözcük.
Heartthrob: Kalp ritmini değiştirmek.
Ayrıca bkz: Sevgiliye Anlamlı ve Güzel Sözler