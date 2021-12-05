Sevgiliyi Rehbere Kaydetme İsimleri

Aşk, hayatta karşılaşacağımız en güzel duygudur. Uzun birliktelikler ve güzel anları sevgilimiz ile paylaşırız. Ayrıca sevgilimize birçok farklı şekilde hitap ederiz. Sevgilimiz telefon numarasını rehberimize farklı şekillerde kaydedebiliriz. Bazen komik bazense romantik kelimeler kullanırız. Bu yazımızda sizler için sevgiliyi rehbere kaybetme isimleri için farklı önerileri derledik.

Bazı sevgililer birbirlerini telefon rehberine adıyla değil de aralarında olan duyguları ifade eden kelimeler ile kaydetmeyi tercih etmektedir. Bazı çiftler ise romantizmin dışında komik veya İngilizce kelimeler kullanabilirler.

Telefon rehberine eğlence katma arzusu içinde olanlar farklı isim ve simgeler kullanarak rehberlerine kayıt yapabilmektedirler. Bu kayıt biçimi ise en fazla sevgiliyi rehbere kaydetme esnasında tercih edilmektedir. Sevgilisinin sahip olduğu kişisel özelliğine, göz rengine, saç rengine, sevdiği sözlere ve ona ait olan simgelere göre isim takan kişilerin varlığı söz konusudur.

Bu tercih kimi zaman mizahi, kimi zaman duygulu kimi zamanda gerçekçi isimler kullanılarak yapılır. Çok sevmekte olduğu ve bir türlü vazgeçemediği eski sevgilisine özel sevgi kelimeleri veya sevgili adlar belirlenebilmektedir. Aynı şekilde imkansız olanı yansıtan isimler de sevgiliyi telefon rehberine kaydetme isimleri olarak tercih edilebilmektedir.

Sevgiliyi Rehbere En güzel Kaydetme İsimleri

Tatlişko

Esmerim

Esmer Bomba

Boncuk Gözlüm

Boncuğum

Aşk Kuşu

Aşk Tavşanı

Aşk Kelebeği

Altın Saçlım

Alın Yazım

Gecem

Gündüzüm

Kalbimin Sahibi

Kalbimin Prensi

Hikayem

Şekerlik

Şekerim

Canımın En İçi

Canımın Ortası

Yeganem

Yegane Sevgilim

Sonum

Nefesim

Özelim

Ateşim

Yaşama Sebebim

Göz Bebeğim

Ay Sonrası

Aydınlığım

Işığım

Hayat Suyum

Gülüş Sebebim

Yaşam Pınarım

Yaşamım

Ömürlüğüm

Ömrüm

Heyecanım

Eksim Yarım

Diğer Yanım

Perim

Şans Perim

Aşk Perim

Hıçkırığım

Neşe Kaynağım

Gönül Bahçem

Biriciğim

Biricik Sevgilim

Kalbimin Sesi

Özüm

Tekim

Melodim

Ruhumun Işığı

Zeytin Dalım

Vazgeçilmezim

Aşk Yıldızı

Kalp Atışım

Yüreğimin Efendisi

Eş Anlamlım

Göz Bebeğim

Günebakanım

Ezelim

Ebedim

Nazlım

Baş Tacım

Hasretim

Sebebim

Bakakaldığım

Nasibim

Kırmızı Çizgim

Çayımın Şekeri

Gökyüzüm

Özgürlüğüm

Göz Yaşım

Sinek Vızıltım

Sırdaşım

Cennet Gözlüm

Orman Gözlüm

Bal Prensesi

Varlığım

Cennet Bakışlım

Hanımım

Kovboyum

Aslanım

Yiğidim

Şövalyem

Limanım

Sahilim

Uydum

Dağım

Toprağım

Hırçınım

Paşam

Çikolatam

Gül Bahçem

Gönül Hırsızı

Lordum

Deli Fişeğim

Gölgem

En En En Sevgilim

Davşanım

Yavru Ceylan

Minik Kuzu

Ponçik

Aşkitella

Aşko

Tek Aşk

Isırığım

Pıtırcığım

Kurabiyem

Uğur Böceği

Bal Porsuğu

Sevimli Ayıcık

Hazinem

Servetim

Pırlantam

Elmasım

Melek Bakışlım

Çocukluk Aşkım

Orkidem

Gülüm

Karamelam

Mühür Gözlüm

Yağız Atım

Kraliçem

Prenses

Leydim

Zor Aşkım

Yüzü Güzelim

Yüreklim

Zümrütüm

Cici Bebek

Divam

Yoldaşım

Yol Aşkım

Yeminim

Yasaklık

Ulaşılmazım

Yangınım

Yalancı Yarim

Ölümsüz Aşkım

Uçurumum

Sütüm

Reçelim

Pandam

Minik Pandam

Tesadüfüm

Şekerparem

Helvam

Şaşkın Ördek

Sütlü Kahvem

Sütlacım

Sevgi Hırsızı

Pankek

Sarı Papatyam

Ömür Törpüm

Ömürlük Sevdam

Macerem

Lolipopum

Minnak Sevgilim

Kalp Çarpıntım

Sarmaşığım

İncim

İnce Sızım

İlk Göz Ağrım

Dünya Güzeli

Aşk Korsanı

Aşk Edici

Gülpembe

Nurum

Gözümün Nuru

Gönlü Güzel Kadın

Fındık Kurdum

Fındık Faresi

Enerjim

Masal Perim

Gelinciğim

Kaderim

Delibal

Dumanım

Duman Gözlüm

Derinim

Derin Tutkum

Derin Sevdam

Deniz Kızı

Deniz Yıldızım

Deniz Kabuğum

Dipsiz Gölüm

Cicim

Ağzımın Tadı

Erkek Sevgiliye İngilizce Rehber İsimleri

Love Muffin: Tatlı bir çörek çeşidi.

Big Guy: İri boylu ve uzun boylu.

Sexy Man: Çekici ve alımlı.

Boyfriend: İngilizce erkek arkadaş.

My Rock: Güçlü ve kendini öz güveni yüksek.

Handsome: İngilizce Yakışıklı.

My Romeo: Romeo ve Juliet’in aşkının baş kahramanı.

Kız Sevgiliye İngilizce Rehber İsimleri

Sweetheart: En çok kullanılan İngilizce kaydetme şekli.

Darling: Sevgilim anlamında İngilizce sözcük.

Heartthrob: Kalp ritmini değiştirmek.

Ayrıca bkz: Sevgiliye Anlamlı ve Güzel Sözler